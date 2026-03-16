Sigur Rós, con orquesta, en España

Sigur Rós anuncian hoy las últimas fechas de su gira mundial, en la que colaborará con orquestas locales de 41 músicos para dar vida a su último álbum, ‘ÁTTA’, así como a muchos de sus mejores temas clásicos.

La idea proviene de 2023, cuando Sigur Rós decidieron incorporar un acompañamiento orquestal a sus giras. Tras reunirse con el teclista Kjartan Sveinsson en 2022, los miembros tocaron junto a orquestas completas en grandes salas de conciertos de todo el mundo. Las actuaciones se definen como «tan expresivas e indescriptibles como la propia banda».

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La última etapa de la gira comenzará en Edimburgo el 31 de agosto de 2026 y recorrerá Escocia, Irlanda del Norte, Irlanda, Francia, España y Portugal, antes de concluir con dos conciertos en Berlín. Como informa Doctor Music, en España los veremos el 11 de septiembre en el Auditori Fòrum CCIB de Barcelona y el 15 de septiembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao. En Barcelona estarán acompañados por la Orquestra Simfònica del Vallès y, en Bilbao, por la Bilbao Orkestra Sinfonikoa.

Las entradas para los conciertos de Barcelona y Bilbao estarán a la venta este viernes 20 de marzo a las 10:00h. Para Barcelona a través de doctormusic.com y entradas.com, y para Bilbao en doctormusic.com y euskalduna.eus. Los precios oscilarán entre los 64,40 Euros y los 178,25 Euros para Barcelona y para Bilbao entre los 82,50 Euros y los 170,50 Euros. Para más info y acceso a la preventa, visita sigurros.com/tour.

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El director Robert Ames y las orquestas locales son los protagonistas de esta gira que ya ha pasado por el Royal Albert Hall de Londres, la Sala Santa Cecilia de Roma, la Salle Playel de París, el Bozar de Bruselas, el Auditorio Nacional de Ciudad de México y la Konzerthaus de Viena.

Kjartan Sveinsson, miembro de la banda, afirma: «Estamos emocionados de volver a los conciertos con orquesta en septiembre. Siempre es muy especial sentirse en medio de una orquesta, rodeados de todos esos músicos fantásticos con los que hemos tocado durante los últimos cuatro años. Gracias a todos los que han venido a nuestros conciertos, a todos los músicos, al equipo técnico y, en especial, a nuestro director y arreglista Rob Ames y a nuestra arreglista principal María Huld Markan Sigfúsdóttir».

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Sigur Rós 2026 World Tour

31 de Agosto – Playhouse, Edimburgo, Escocia

2 de septiembre – SEC Armadillo, Edimburgo, Escocia

con Scottish Chamber Orchestra

4 de septiembre – Waterfront Hall, Belfast, Irlanda del Norte

6 de septiembre – Bord Gáis Energy Theatre, Dublín, Irlanda

7 de septiembre – Bord Gáis Energy Theatre, Dublín, Irlanda

con Ulster Orchestra

9 de septiembre – Amphithéâtre 3000, Lyon, Francia

con Orchestre de Chambre de Lyon

11 de septiembre – Auditori Fòrum CCIB, Barcelona

con Orquestra Simfònica del Vallès

13 de septiembre – Coliseu Porto Ageas, Porto, Portugal

con Orquestra Sinfonietta de Lisboa

15 de septiembre – Palacio Euskalduna, Bilbao

con Bilbao Orkestra Sinfonikoa

17 de septiembre – Sagres Campo Pequeno, Lisboa, Portugal

con Orquestra Sinfónica de Lisboa

20 de septiembre – Uber Eats Music Hall, Berlín, Alemania

21 de septiembre – Uber Eats Music Hall, Berlín, Alemania

con The Young ClassX