El arresto de Justin Timberlake no es nefasto, solo cringe

El vídeo de la detención de Justin Timberlake en junio de 2024 por conducir bajo los efectos del alcohol ha sido publicado finalmente, después de que el equipo legal de Timberlake y los medios de comunicación que solicitaban su difusión hayan llegado a un acuerdo legal, permitiendo la publicación de una versión recortada del vídeo. Finalmente han visto la luz apenas minutos de una serie de imágenes que suman hasta ocho horas de grabación.

Los abogados de Timberlake habían intentado paralizar la difusión del vídeo, asegurando que su publicación dañaría severamente la reputación del cantante, al mostrarlo en un estado “extremadamente vulnerable”, y que lo convertiría en objeto de “ridículo y acoso” públicos.

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El vídeo muestra a Timberlake algo desorientado y aturdido, con dificultades para pasar las pruebas de sobriedad, como caminar en línea recta. Aunque, al contrario de lo que prometían sus abogados, no vemos a un Timberlake en su estado más humillante o devastador, ni un vídeo que pueda dañar para siempre su reputación, sino a una persona protagonizando un largo episodio de vergüenza ajena (la que habríamos dado todos en su situación), generando el choque de comprender que es la misma persona que cantaba ‘SexyBack’ hace años.

Las imágenes generan cierto cringe cuando le preguntan a qué se dedica y él responde: “Soy Justin Timberlake”, dándose cuenta de que el policía que lo detiene no sabe quién es. La amiga que le acompaña no mejora la situación, pareciendo más consciente de que es Timberlake quien está siendo detenido, que el propio cantante. «Hacedme un favor si alguna vez os ha gustado ‘Bye Bye Bye’ o ‘Sexyback'», señala la amiga, antes de rogar a los agentes que le dejen hablar con Timberlake.

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En otro momento increíble de las grabaciones, Timberlake aparece revisando un formulario y bromeando sobre que los agentes hayan indicado que es “blanco”, cuando en su música no lo parece (o eso parece pensar). Es un momento revelador de lo que ocurre cuando alguien que estuvo en la cima del mundo descubre que ya no lo está. En los foros de JENESAISPOP nadie ha comentado el vídeo; parece que Timberlake resulta ya irrelevante incluso en su momento más bajo.

La realidad es que su última gira, que pasó por España, no fue tan mal, ni su último disco era un despropósito. Hoy en día, medios como Pitchfork siguen reivindicando su obra musical, porque nadie puede dudar de lo innovadora y excitante que ha sido. Pero está claro que Timberlake es hoy visto con otros ojos en comparación con el pasado, y el vídeo de su detención lo muestra, no sé si más vulnerable, pero desde luego sí más humano, despojado de poder.

#famosos #noticias ♬ sonido original – Somos un periódico @elmundo.es Justin Timberlake, grabado durante su arresto por conducir ebrio A pesar de todos los esfuerzos del artista por impedir la difusión de estas imágenes, captadas por la cámara corporal de la policía, finalmente el vídeo ha salido a la luz. En él se ve la prueba de alcoholemia a la que fue sometió en junio de 2024 en Long Island, Nueva York. El cantante argumentó que la publicación de las imágenes le “causaría un daño grave e irreparable” al mostrarle “en un estado de extrema vulnerabilidad” que capta “detalles íntimos de su apariencia física y comportamiento”. Timberlake se declaró culpable y llegó a un acuerdo con la Fiscalía para pagar una multa, realizar trabajo comunitario y protagonizar un anuncio de seguridad vial. “No estuve a la altura de los estándares que intento mantener para mí”, declaró. #justintimberlake