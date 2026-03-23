CA7RIEL & Paco Amoroso anuncian 2 fechas en España

CA7RIEL & Paco Amoroso se embarcarán en mayo en una gira mundial que pasará por España. La excusa, claro, es su disco ‘FREE SPIRITS’, ya disponible.

El dúo argentino presentará ‘FREE SPIRITS’ con dos fechas en nuestro país: la primera será el 10 de septiembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona, y la segunda, una semana después, el 17 de septiembre en el Movistar Arena de Madrid.

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Por si las fechas españolas te pillan en Portugal, el grupo actuará el 13 de septiembre en Lisboa.

Las entradas para los conciertos se pondrán a la venta el viernes 27 de marzo a las 9:00 horas en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

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‘FREE SPIRITS’ es el álbum que marca el regreso de CA7RIEL & Paco Amoroso tras la cancelación de su disco anterior. Incluye las sonadas colaboraciones con Sting y Jack Black, así como temas que prometen convertirse en favoritos de los fans, como ‘Ay Ay Ay’. Además, recupera ‘Gimme More’ -originalmente concebida para el álbum anulado- bajo el nuevo título de ‘No me sirve más’.

