Thom Yorke lanzará un disco este año, según Ed O’Brien

Después de dar la exclusiva de los conciertos de Radiohead que tendrán lugar en 2027, Ed O’Brien ha confirmado, aparentemente, en una entrevista con Consequence que Thom Yorke va a lanzar un álbum en solitario antes de que termine 2026.

El guitarrista británico se encuentra promocionando su último disco en solitario, ‘Blue Morpho’, el cual estará disponible el próximo 22 de mayo. Por el momento, el orquestal corte titular ya está en plataformas.

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Al parecer, no será el único miembro de Radiohead en lanzar un disco en solitario este año: «Está The Smile, está… Thom tiene un álbum en solitario que va a salir más tarde este año, creo», ha declarado O’Brien.

Este cree que Radiohead y los proyectos en solitario de cada integrante pueden «coexistir» perfectamente: «Lo de Radiohead puede salir a la carrera, esa es la nave nodriza, creo, para todos, pero también tenemos pequeños satélites», ha declarado. De cumplirse las palabras de O’Brien, el LP de Yorke será el primero que lanza en solitario desde ‘Confidenza’ y ‘ANIMA’.