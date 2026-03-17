«Radiohead darán 20 shows por continente a partir de 2027»

Radiohead volverán a salir de gira, pero ya en 2027. Al menos, esto ha declarado su guitarrista, Ed O’Brien, en una entrevista con Rolling Stone.

O’Brien está promocionando el lanzamiento de su nuevo álbum, ‘Blue Morpho’, que sale el 22 de mayo. El primer adelanto es el corte titular. De estilo orquestal y cinematográfico, ‘Blue Morpho’ adelanta un disco lleno de lujosas cuerdas.

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Durante su charla con Rolling Stone, O’Brien ha sido preguntado, naturalmente, por Radiohead, y el músico ha confirmado que el grupo británico no planea dar conciertos en 2026, pero sí en 2027. La última gira de Radiohead es reciente: tuvo lugar entre noviembre y diciembre de 2025, fue la primera en siete años y arrancó en España, con un espectacular concierto en Madrid.

O’Brien asegura que Radiohead volverá a la carretera en 2027 y que el concepto de gira en el que trabajan será parecido al de esta última tanda de shows: el grupo daría «20 conciertos por continente, ni más ni menos”, según ha declarado el músico. La gira de Radiohead de 2025 se compuso exactamente de 20 conciertos concentrados en Europa, desde Madrid hasta Copenhague.

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En cuanto a música nueva de Radiohead, parece que no hay noticias. Su último álbum, ‘A Moon Shaped Pool‘, cumplirá diez años en mayo.

Mientras tanto, los integrantes de Radiohead siguen sus caminos en solitario. Además de O’Brien, Jonny Greenwood -que acaba de firmar la banda sonora de ‘Una batalla tras otra’, ganadora del Oscar a Mejor película- prepara también el lanzamiento del álbum ‘Ranjha’ junto a Shye Ben Tzur y el Rajasthan Express.

