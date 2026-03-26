El segurata del hotel de Chappell Roan se pronuncia

Chappell Roan ha estado esta semana en el centro de una absurda polémica después de ser acusada de haber tratado mal a una niña que era fan de la artista. La niña ha resultado ser Ada Law, hija de Jude Law e hijastra del jugador de fútbol Jorginho, quien acudía a Instagram para señalar a Roan por su supuesto mal trato a sus fans, durante su estancia en un hotel de Brasil. Los memes representando el supuesto odio de Roan a los niños no han parado de sucederse.

Jorginho acudía a Instagram muy enfadado, para acusar a Roan de haber mandado a su guardaespaldas a intimidar a la niña y a su madre para que no se acercaran a ella mientras desayunaba en la terraza del hotel.

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Roan compartió poco después su versión de los hechos, desmintiendo que el guardaespaldas que había actuado formara parte de su equipo, incluso señalando que en ningún momento fue testigo de lo ocurrido. La madre de la niña afectada, Catherine Harding, expareja de Jude Law, ponía en duda su declaración, aclarando que el guardaespaldas tampoco estaba contratado por el hotel.

Finalmente, el guardaespaldas se ha pronunciado. Pascal Duvier, de 53 años, ha confirmado que se encontraba en el hotel supervisando a otro artista, y Daily Mail ha corroborado que Duvier es guardaespaldas de Sabrina Carpenter, quien, al igual que Roan, acaba de actuar en Lollapalooza Brasil.

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«Asumo plena responsabilidad de lo ocurrido el 21 de marzo», ha escrito Duvier, confirmando que no forma parte del equipo de Chappell Roan y que las acciones que tomó no fueron en su nombre ni en el de su equipo. Señala que actuó «en base a una información proporcionada por el hotel, en situaciones que había presenciado dentro del hotel en días anteriores y en el elevado riesgo de seguridad del lugar en el que nos hospedábamos».

Sin embargo, Duvier niega que actuara de forma agresiva o intimidatoria con la niña y su madre: «Mi única interacción con la madre fue calmada y con buenas intenciones, y es lamentable lo que ha pasado tras este encuentro». Duvier afirma que las acusaciones que se están vertiendo contra él «constituyen difamación».