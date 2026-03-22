Chappell Roan, hasta arriba de críticas tras su polémica con Jorginho

Chappell Roan vuelve a estar en el ojo del huracán mediático. Esta vez, después de que su equipo de seguridad, presuntamente, hiciese llorar a la hijastra de Jorginho, futbolista brasileño. El incidente ha tenido lugar en el hotel de ambas figuras públicas, en la víspera de celebración del Lollapalooza: «Sin tus fans, no serías nada», ha escrito el futbolista en Instagram.

La misma mañana del día en el que Chappell Roan iba a actuar en el Lollapalooza, la casualidad quiso que coincidiese en el desayuno con la mujer y la hijastra de Jorginho, también hija biológica de Jude Law. El futbolista ha relatado los hechos desde su cuenta de Instagram, pero cuenta que no se encontraba en São Paulo: «Durante el desayuno, la artista pasó al lado de su mesa. Mi hija, como cualquier niña, la reconoció, se emocionó y quería comprobar si realmente era ella».

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Al principio del post, Jorginho cuenta que la niña había preparado un cartel para el concierto de Chappell en el festival: «Lo peor es que ella ni siquiera se acercó. Simplemente pasó al lado de la mesa de la cantante, miró para confirmar que era ella, sonrió y volvió a sentarse con su madre. No dijo nada, ni pidió nada», cuenta el futbolista. «Honestamente, no sé en qué momento pasar al lado de la mesa de alguien y mirar si hay alguien ahí puede considerarse acoso», ha escrito.

Este describe la situación que tuvo lugar como «desproporcionada», contando que un «enorme guardia de seguridad» fue a la mesa en la que estaban su mujer y su hijastra y empezó a hablarles «de una manera extremadamente agresiva, diciendo que mi mujer no debería dejar a mi hija faltar el respeto o acosar a otra gente».

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«Incluso dijo que presentaría una denuncia formal al hotel, mientras mi hija de 11 años estaba sentada ahí llorando. Estaba extremadamente agitada y lloró mucho», ha relatado el futbolista. A continuación, da su opinión del asunto como figura pública, asegurando que ha vivido bajo esta condición durante muchos años y que entiende muy bien «lo que es el respeto y los límites»: «Lo que pasó ahí no tuvo nada que ver con eso, solo era una niña admirando a alguien», apunta.

Mientras Jorginho ha deseado en sus Stories que esto sirva «como un momento de reflexión», las redes han explotado contra Chappell Roan, con la artista siendo criticada por todos los lados: «Para los fans, ella no merece vuestro afecto», termina el futbolista. Hasta el alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Cavalcanti, se ha hecho eco de la polémica, prohibiendo para siempre que Chappell actué en el festival anual de la ciudad ‘Todo Mundo no Rio’.

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Algunas cuentas de X aseguran que Chappell Roan ha respondido a la polémica en sus Stories y lo ha eliminado inmediatamente. Sin embargo, esto es de dudosa fiabilidad, ya que ni se ha confirmado ni desmentido su veracidad. En esta, la cantante supuestamente habría alegado esto: «Merezco mi espacio, especialmente durante el desayuno. No juego con mi desayuno». Por supuesto, ahora X también está lleno de memes de Chappell Roan peleándose por unos huevos revueltos.

Footballer Jorginho Frello calls out Chappell Roan after her security confronted his young daughter: “No one should have to go through this, especially not a child.” pic.twitter.com/ItACvdfiaf — Pop Crave (@PopCrave) March 21, 2026