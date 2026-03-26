Carminho, The Divine Comedy, Ana Torroja… a Revolution’65

Carminho, The Divine Comedy, Ana Torroja, José González y Valeria Castro son los primeros artistas confirmados para la segunda edición de Revolution’65, el ciclo de conciertos de Madrid que tendrá lugar en el Teatro Real del 25 al 30 de julio.

Tras una primera edición que contó con Natalia Lafourcade, Xoel López y Sidecars, Revolution’65 redobla apuesta con seis nuevos conciertos. Entre ellos destaca el de Ana Torroja, que presentará su recién estrenado disco el 28 de marzo.

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El 25 de julio el fado de Carminho inaugurará el ciclo, y al día siguiente The Divine Comedy presentará su recomendado ‘Rainy Sunday Afternoon‘.

El 28 de julio será el turno de José González, que desgranará también el contenido de su nuevo álbum’, ‘Against The Dying Of The Light’, que se pone a la venta este mismo viernes, y el 30 de julio Valeria Castro seguirá presentando ‘el cuerpo después de todo‘, tras su éxito en los Premios MIN.

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Revolution’65 al igual que en su edición de 2025, volverá a colaborar con la Fundación migranodearena, donando 1€ por cada entrada vendida. Las entradas ya están a la venta en su web.