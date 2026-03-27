Doble penetración de carisma de Rodrigo Cuevas en La Revuelta

Rodrigo Cuevas ha sido el invitado de este jueves en La Revuelta para promocionar su tercer disco, ‘Manual de Belleza‘. Cuevas ha protagonizado una memorable actuación musical de ‘Mundo feliz’, ‘BLZA’ y ‘Sácame a bailar’, grabada en un bar de lujo, que contó con la participación de dos artistas invitadas presentes en su disco, Ana Belén y Mala Rodríguez, así como con cameos de Samantha Hudson y Paco Clavel.



Con su visita, el programa de David Broncano ha reparado el «error histórico» de nunca haber invitado al cantante asturiano ni siquiera lo que duró La Resistencia, y no lo decimos nosotros -que también-, sino Rozalén, que protagonizó una curiosa intervención agazapada desde el palco, donde se encontraba viendo el programa intentando pasar desapercibida, hasta que Cuevas señaló su presencia en plató. Rozalén se encuentra retirada del ojo público, y ni siquiera cuando Cuevas se arrancó a cantar una canción para que Rozalén le siguiera, ésta se animó a acompañarle.

- Publicidad -

Hubo otros momentos donde Cuevas trató de ganarse a la audiencia, como cuando reivindicó a Selena Quintanilla cantando ‘Amor prohibido’, mientras el público se preguntaba si esa Selena era la de ‘Yo quiero bailar’. Su concurso improvisado para regalar entradas dobles a su gira, a 4 ó 5 personas que exhibieran un talento raro, logró implicar a parte del público, aunque sin demasiado entusiasmo.

Donde Cuevas sí brilló como el performer carismático que es fue en su reivindicación del folclore y en su crítica al patrioterismo. «A la gente le gusta ser patriota pero no le gusta trabajar mucho; no le gusta el conocimiento, le gusta el cascarón: la pulserina, la bandera, lo que les diferencia de los demás pero que, al final, no sirve para nada». «Lo que sirve de verdad», indicó el asturiano, «es conocer el folclore de tu pueblo, hablar la lengua que se hable en tu región: eso es respetar a tus ancestros, esos que llevaron a ti tantísima cultura».

- Publicidad -

Aplaudidas fueron también las críticas de Cuevas hacia la lentitud de la acción jurídica por parte de la izquierda española. Reclamó la libertad de Las seis de La Suiza, aún en prisión “por ejercer el sindicalismo y defender a una compañera de trabajo”, y señaló que llevan “bastante tiempo esperando el indulto prometido por el Gobierno”. El cantante reprochó que la izquierda actúa con demasiada lentitud, en contraste con la rapidez con la que la derecha impulsa sus medidas cuando alcanza el poder.

- Publicidad -

Por otro lado, Cuevas llevó a La Revuelta una muy necesaria y reclamada dosis de humor mariquita para compensar la tendencia al humor de cuñado de ese programa que Rigoberta Bandini calificó acertadamente como «campo de nabos». Cuevas se rió de su propia pluma mientras contaba que había practicado boxeo y preguntó a Broncano si la doble penetración puntúa doble en la clásica pregunta sobre relaciones sexuales, situando en tres cifras su número de relaciones en el último mes, ante la incredulidad de presentador y músicos.