Rigoberta Bandini dice que La Revuelta es «un campo de nabos»

Antes de la celebración de los Goya este fin de semana, tres de las personalidades que intervendrán en la gala han visitado La Revuelta: Bad Gyal, Rigoberta Bandini y Luis Tosar. Mientras que la primera protagonizará una de las actuaciones de la noche, Bandini y Tosar serán maestros de ceremonias.

Es por ello que, después de la charla con Bad Gyal, Broncano invitó a los otros dos invitados para una especie de simulacro de la entrega de premios. Los Góscar -por los Goya y los Óscar- para Grison (‘Mejores efectos especiales’), Ricardo Castella (‘Mejor diseño de vestuario’) y Broncano (‘Mejor entrevistador’) fueron entregados entre risas, hasta que Rigoberta sacó una estatuilla más.

«A mí me hacía ilusión entregar un Góscar a alguna mujer, pero como brillan por su ausencia en tu programa, cariño mío…», soltó la cantante y actriz de forma ligera, pero con un trasfondo real. «Porque esto es un campo de nabos», remató, con Broncano no sabiendo muy bien dónde meterse. Finalmente, la estatuilla sí que acabó llegando a las manos de una mujer, pero del público.