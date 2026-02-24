Los otros Goya: más allá de ‘Sirat’ y ‘Los domingos’

O ‘Sirat’ o ‘Los domingos’. No hay más. Este año no hay una tercera en discordia en los Goya, una ‘Alcarràs’ o ‘Segundo premio’ que pudiera dar la sorpresa. Esa debería ser la magnífica ‘Romería’, pero no. A pesar de estar nominada a la dirección, al guion y a las interpretaciones, la película se ha quedado fuera de las cinco finalistas. Pues muy bien. Obviamente ni ‘Maspalomas’ ni ‘Sorda’ ni, por supuesto, ‘La cena’ tienen nada que hacer.

Como hicimos el año pasado, recomendamos otras películas nominadas que han pasado más desapercibidas pero que merecen mucho la pena. Y es que, rebuscando entre las distintas categorías, todos los años se encuentran joyas más o menos ocultas: ‘Salve María’, ‘Upon Entry’, ‘La vida era eso’, ‘My Mexican Bretzel’…

Los Tortuga (Belén Funes)

Mejor Guion, Mejor Dirección y Biznaga de Plata en el Festival de Málaga; unanimidad de críticas positivas en prensa (menos Boyero); una directora, Belén Funes, con un Goya a la Mejor Dirección Novel por ‘La hija de un ladrón’ y responsable de una de las mejores series españolas de 2022, ‘La ruta’. ¿Cómo se explica, entonces, que no haya ido casi nadie a ver ‘Los Tortuga’ (está en el puesto 72 de estrenos españoles según datos del ministerio de cultura)? ¿Será por el título, bonito en el contexto de la película pero extraño si no sabes de qué va? ¿Por tener a dos protagonistas poco conocidas en España: la chilena Antonia Zegers y la debutante Elvira Lara, las dos con nominación a los Goya y las dos formidables? ¿O, simplemente, porque la han promocionado fatal?

‘Los Tortuga’ es un drama social y familiar estupendo. Un acercamiento íntimo y naturalista a la clase trabajadora femenina contemporánea, atravesado por la precariedad, el duelo y las heridas del pasado. Funes filma con una sensibilidad extraordinaria las relaciones familiares y los espacios domésticos (de la periferia barcelonesa a los campos de olivos de Jaén), y construye un relato que huye del subrayado y del victimismo. No hay sentimentalismo ni moraleja masticada: hay cuerpos cansados, miradas contenidas y una dignidad que resiste a claudicar. 8,5.



Mi amiga Eva (Cesc Gay)

Si ya es difícil que una comedia esté nominada a la Mejor Película, no digamos dos. 2025 ha sido el año de ‘La cena’ (flojísima, un regreso a la comedia rancia de los 90), que además ha ido como un tiro en taquilla (ha sido la quinta película española más vista). Pero, a mi parecer, la mejor comedia española del año pasado ha sido ‘Mi amiga Eva’. Sorprendentemente, solo han nominado a la actriz principal, una fantástica Nora Navas, cuando el guion de Cesc Gay y Eduard Sola, recientemente premiado en los Gaudí, es una maravilla.

Tras la estupenda ‘Sentimental’ (2020), una película que ha generado nada menos que cinco remakes (entre ellos la reciente ‘The Invite’, con Seth Rogen y Penélope Cruz) y la algo irregular ‘Historias para no contar’ (2022), Cesc Gay vuelve a demostrar que hay pocos directores tan brillantes en el terreno, siempre resbaladizo, de la comedia sentimental. ‘Mi amiga Eva’ parte de una premisa que a primera vista podría parecer “romanticona” –una mujer de 50 años y buena posición social decide romper su matrimonio con el único objetivo de volver a jugar el “juego del amor”, pero que en manos de Gay se transforma en una divertida, ingeniosa y conmovedora historia sobre la crisis de la mediana edad femenina. 8.



Una quinta portuguesa (Avelina Prat)

Tras debutar en el largometraje con ‘Vasil’ (2022) y después de una larga trayectoria trabajando como script, Avelina Prat (arquitecta de formación) se ha revelado como una de las directoras y guionistas más prometedoras del panorama actual (está nominada al Mejor Guion Original), además de un ejemplo de que la edad no debería ser un impedimento para iniciar una nueva carrera profesional (debutó ya cumplidos los cincuenta).

De hecho, el protagonista de ‘Una quinta portuguesa’ (un fantástico Manolo Solo, nominado al Mejor Actor, al igual que María de Medeiros, como Actriz de Reparto) podría entenderse como una suerte de alter ego de la directora: un profesor universitario maduro que decide cambiar de profesión tras un hecho que no desvelaremos. La película, extraordinariamente bien escrita, funciona como una delicada fábula sobre las segundas oportunidades. Un elogio de la “reinvención” personal, de dejarlo todo atrás para empezar de nuevo, pero no desde la retórica neoliberal (ese horrible mantra de “salir de la zona de confort”), sino desde una perspectiva profundamente existencial. 8.



Extraño río (Jaume Claret Muxart)

La categoría de Mejor Dirección Novel siempre es un buen lugar al que acudir si quieres recuperar películas interesantes que han pasado por la cartelera sin pena ni gloria (otro buen lugar son los Feroz Arrebato). ‘Extraño río’ pertenece a ese grupo de películas. Apenas la han visto diez mil espectadores, pero seguro que tras su reciente estreno en plataformas, se van a sumar muchos más.

Aunque el premio se lo va a llevar Eva Libertad por ‘Sorda’ (es uno de los más cantados), como ejercicio de dirección, como opera prima que sirve como carta de presentación de un director novel, me parece mucho más estimulante la película de Jaume Claret Muxart. ‘Extraño río’, que se presentó en el Festival de Venecia, se enmarca dentro de la tradición naturalista del cine francés (o del de la propia Carla Simón), con toques de la poética sensitiva y misteriosa de Apichatpong Weerasethakul. Un precioso homenaje a ‘Un verano con Mónica’ (1953) que describe el despertar sexual de un chico mientras pasa las vacaciones con su familia recorriendo en bici el Danubio. 7,8.



Muy lejos (Gerard Oms)

Otro debut notable, también nominado a Mejor Dirección Novel. Gerard Oms inició su andadura profesional como entrenador de actores. Y no le fue mal. Comenzó a trabajar con Mario Casas en ‘No matarás’ (2020) y el actor la rompió: Goya, Feroz, Gaudí y un cambio de percepción generalizado sobre su talento interpretativo. Con ‘Muy lejos’, Casas lo ha vuelto a lograr: nominado a todos los premios, incluido el Goya.

Si bien la interpretación de Mario, llena de matices, es lo que más destaca de ‘Muy lejos’, Oms demuestra que no solo sabe dirigir actores. Su película conecta el drama íntimo con el drama social, la crisis de identidad con la crisis económica, de forma extraordinaria. Con el cine de los hermanos Dardenne como influencia estilística más evidente, apoyándose en una puesta en escena sobria, con la cámara cercana a los cuerpos, el director construye un emotivo relato de autodescubrimiento que funciona también como retrato sobre la inmigración y el desarraigo, sobre la experiencia de ser extranjero sin recursos en el supuestamente progresista, pero en realidad racista y clasista, norte de Europa. 7,8.



Tardes de soledad (Albert Serra)

Si las votaciones fueran coherentes, el premio a Mejor Documental estaría cantado. Y no solo por su calidad. ‘Tardes de soledad’ no está nominada únicamente en esa categoría, sino que Albert Serra se ha colado también en la de Mejor Dirección (curiosamente, este año compiten dos Conchas de Oro: esta y ‘Los Domingos’). Ahora bien, conviene recordar que en la segunda fase de votaciones los miembros de la Academia pueden votar en todas las categorías, por lo que el resultado final puede variar en función de filias y fobias. Y de eso, precisamente, ‘Tardes de soledad’ ha ido sobrada este año.

Más allá de polémicas ideológicas y de lo sumamente desagradable que resulta ver, a mi parecer, este espectáculo brutal y completamente anacrónico, desde un punto de vista estrictamente cinematográfico, ‘Tardes de soledad’ es una obra impresionante. Vista en pantalla grande, constituye una experiencia inmersiva, visual y sonora, brutal, muy diferente a una retrasmisión televisiva, donde todo se dulcifica. Serra nos sitúa como espectadores dentro del ruedo, cara a cara con el toro y el torero (no aparece nadie del público en todo el filme). El resultado es tan espectacular como espeluznante. 7,5.

