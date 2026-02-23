Bad Gyal y Belén Aguilera actuarán en los Goya 2026

La Academia de Cine ha revelado la lista oficial de artistas musicales que actuarán en la próxima gala de los premios Goya, que se celebra este sábado 28 de febrero.

Rigoberta Bandini, presentadora de la gala, volverá a actuar por segundo año consecutivo, pero no será la única. Artistas como Bad Gyal o Belén Aguilera debutarán en ese escenario, mientras que también están confirmados La Casa Azul, Dani Fernández y Ana Mena.

Completan la tanda de artistas que actuarán en los Goya una de las voces más prestigiosas del flamenco actual, Alba Molina, y una de sus perfiles más pujantes, Ángeles Toledano.

Ninguno de los cantantes nominados al Goya a Mejor canción, como Sílvia Pérez Cruz, Leiva o Blanca Paloma, actuarían en la ceremonia.

Parten como favoritas en las nominaciones de los Goya ‘Los domingos’ de Alauda Ruiz de Azúa con 13 nominaciones; ‘Sirat’ de Oliver Laxe con 11 candidaturas y ‘Maspalomas’ de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 9 menciones.