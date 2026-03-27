Miley Cyrus y Hannah Montana te harán llorar con ‘Younger You’

Miley Cyrus se ha vuelto a poner la peluca de Hannah Montana gracias al especial 20 aniversario de la recordada serie de Disney Channel. Si algo tienen en común todos los fans que vieron el programa especial en su estreno el pasado 24 de marzo (Disney +), además de estar abrumados de nostalgia, fue su amor instantáneo por la canción ‘Younger You’. Que traigan los pañuelos.

«Hey, soy tu yo más joven / Solo estoy comprobando si todavía te acuerdas de mí», canta Cyrus en las primeras líneas de la canción. ‘Younger You’, aunque puede tener cierto appeal general como tema acústico, está diseñada para llegar al corazón de todas aquellas personas que crecieron, literalmente, con la serie de Hannah Montana.

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Personas que en aquel momento solo sufrían con hacer los deberes a tiempo y que hoy en día ya tienen en su mente las preocupaciones de la vida adulta: «Sé que estás ocupado con tu trabajo / Pero no te olvides de llamar a tu madre y a tu padre», canta Cyrus. En esta parte de la canción, parece que la artista mete una referencia autobiográfica relacionada con la tumultuosa relación con Billy Ray Cyrus: «Él te echa de menos / Te dirá que está bien pero estás siempre en tu mente».

‘Younger You’ está llena de frases lacrimógenas que básicamente nos obligan a mirar al pasado aunque no queramos, con Cyrus cantándole al oyente que «perdimos el contacto en algún punto del camino» o preguntándole si «amas en quien te has convertido». «Esta canción lo dice todo», anunció Cyrus en su Instagram antes del lanzamiento del tema, y tenía toda la razón.