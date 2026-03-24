Miley Cyrus se encuentra en plena conmemoración del 20º aniversario de ‘Hannah Montana’, la serie que la dio a conocer con este personaje inmensamente popular durante su emisión en Disney Channel entre 2006 y 2011.

El 20º aniversario de ‘Hannah Montana’ ha inspirado un especial que se puede ver desde hoy en Disney+, en el que Miley Cyrus vuelve al set original para recordar su etapa en la serie y recibir a varios invitados. También ha recreado el famoso meme de la despedida.

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Entre ellos se encuentra su colega de Disney Channel, Selena Gomez, quien afirma a Cyrus que con Hannah Montana “realmente hizo cultura”, no sin antes rememorar su propio personaje de Mikayla, rival de Hannah Montana, volviéndose a poner un gorro que llevó en la época.

También figura entre los invitados Chappell Roan, quien confiesa a Cyrus que, sin su influencia, no estaría donde está hoy, y protagoniza un divertido momento cuando le pregunta qué ha sentido al volver a ponerse la peluca. Cyrus responde que solo lleva extensiones, pero que es su pelo real.

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Además, Cyrus ha recibido la visita de su padre, Billy Ray Cyrus, con quien actuó en la serie interpretando también a padre e hija, y con quien ha pasado unos años distanciada por desavenencias familiares. Miley y Billy mantienen una relación cordial desde hace tiempo.

El especial de ‘Hannah Montana’ ha dejado momentos tan improbables como una actuación en directo de ‘The Best of Both Worlds’, con Cyrus caracterizada como Hannah Montana veinte años después. Sin duda, ha pasado tiempo suficiente para que Cyrus se reconcilie con este personaje del que intentó desvincularse durante años de diversas y radicales formas.

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En el especial ha habido dos ausencias significativas: las de Emily Osment, que interpretaba a su mejor amiga en ‘Hannah Montana’, y Jason Earles, que encarnaba a hermano Jackson. Ninguno de ellos ha acudido tampoco al estreno del especial en Los Ángeles, donde Cyrus ha aparecido con un look muy similar al de Hannah Montana, pero elevado.

Allí, Cyrus ha confirmado que planea publicar música propia muy pronto, que está “deseando compartir”. De momento, prepara el lanzamiento de una nueva canción de Hannah Montana grabada con motivo del 20º aniversario: la balada acústica ‘Younger You’.

Selena Gomez surprises Miley Cyrus in the “Hannah Montana 20th Anniversary Special.” pic.twitter.com/U1WrmQdTES — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) March 24, 2026