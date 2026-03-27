Pirineos Sur 2026 confirma a Christina Rosenvinge, Planetas…

Pirineos Sur 2026, que se celebrará del 9 al 26 de julio en el Auditorio Natural de Lanuza (Huesca), ha confirmado nuevos nombres para su XXXIII edición. Los Planetas, Christina Rosenvinge, Judeline, Samuraï, Ester Vallejo y Elem se suman al cartel del icónico festival.

El escenario flotante del pantano de Lanuza y las montañas de Sallent de Gállego serán tan protagonistas del evento como los artistas programados, que se dividirán en mini tandas programadas a lo largo del mes de julio.

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Los artistas anunciados se unirán a un cartel en el que ya figuran Rubén Blades, José González, Suede, Rufus Wainwright, Bomba Estéreo, Carlos Ares, Dani Fernández, Hens, Valeria Castro, Sanguijuelas del Guadiana, ETS (En Tol Sarmiento), La Fúmiga y La M.O.D.A.

La organización del festival avisa de que las entradas siguen disponibles, pero algunas fechas estarían a punto de agotarse. En concreto, las noches del 16 de julio con Sanguijuelas del Guadiana y La M.O.D.A., del sábado 18 con Hens y Dani Fernández, del 23 con Valeria Castro y Carlos Ares, y la última noche del festival con ETS y La Fúmiga.