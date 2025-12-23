Suede, Rufus Wainwright, José González… a Pirineos Sur 2026

Del 9 al 26 de julio se celebrará en el Auditorio Natural de Lanuza (Huesca), situado en el Pirineo aragonés, una nueva edición de Pirineos Sur, también llamado Festival Internacional de las Culturas. Un festival que, como es conocido, tiene lugar en un escenario flotante, en un enclave impresionante siutado bajo las faldas de la imponente peña Foratata, con 2.321 metros de altura.

Entre los primeros nombres confirmados en Pirineos Sur se encuentran José González y Rufus Wainright, que debutarán en el festival, así como Bomba Estéreo o Nacho Vegas. Los conciertos tendrán lugar de martes a domingo.

Dani Fernández, Carlos Ares, Valeria Castro, Hens, Sanguijuelas del Guadiana, La M.O.D.A., ETS y La Fúmiga completan la primera tanda de confirmaciones de Pirineos Sur 2026. El cartel completo se dará a conocer próximamente.

Las entradas ya están a la venta en la web de Pirineos Sur. Hay entradas especiales para familias, y todos los conciertos contarán con un cupo limitado de entradas a 10 euros para menores de 11 años.