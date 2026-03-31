Madonna, Gracie Abrams, Kesha, John Legend… contra el ICE

Con la gira política de Bruce Springsteen a punto de dar comienzo, decenas de artistas se han sumado a una petición de Change.org para protestar contra el ICE. En ese caso, se pide concretamente el cierre inmediato de un centro de detención en Dilley, Texas.

Entre los artistas que han firmado están Madonna, Gracie Abrams, Kesha, John Legend, King Princess, Muna, Lance Bass o Sara Bareilles. También hay varias personalidades del mundo del cine, como Jane Fonda, Lena Dunham, Elliot Page, Javier Bardem o Pedro Pascal.

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El texto de Change.org dice que «ningún niño debería ser encerrado en un centro de detención. Los firmantes pedimos el inmediato cierre del centro de inmigración de Dilley, un centro de detención del ICE en Texas, y que cese la detención de niños y familias. La detención de menores acarrea trauma, con condiciones que violan los estándares más básicos de salud, seguridad, dignidad y derechos humanos».

Según NBC News, más de 2.300 niños han estado bajo custodia en 2025, la mayoría en este centro de Texas, siendo retenidos durante varias semanas o meses.