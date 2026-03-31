‘GOLDSTAR’ es la peor persona del mundo gritándole a Dios

En sus mejores momentos, la banda angelina The Sophs recuerda a grupos tan entregados a la melodía pop como en su momento Rialto, Supergrass o Astrid. Estamos hablando, en verdad, de los primeros Beatles. Se percibe en su desagarrado pequeño hit ‘SWEAT’, o sobre todo en ‘GOLDSTAR’, el tema que da título a su álbum y que escogemos como Canción del Día hoy.

Pero lo que termina de hacer su debut tan interesante son los prismas. Las canciones están entonadas desde el punto de vista de alguien odioso, lo peor de nosotros mismos, y eso es algo que se evidencia especialmente en este tema como ellos explican.

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Dice el cantante Ethan Ramon: “’GOLDSTAR’ es la peor persona que conoces gritándole a Dios para que le dé una señal de que es buena. De una manera deliberadamente poco seria, queremos que la canción plantee la misma pregunta que lanza el álbum, que es: si eres una buena persona por las razones equivocadas, ¿eso resta valor a tu bondad?”.

La sencilla letra que reclama su «estrella dorada» plantea cosas como: «dime cuánto amas mi cordialidad, liberalidad y humanidad» o deja frases incompletas que revelan mucho como «de momento no he hecho ningún mal excepto…» tarareo paródico. En su videoclip, vemos a ese ser odioso encarnado en el cantante recibiendo su merecido.

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Un tema con cierto aroma fronterizo, acaso Western, que puede encantar, más que a los fans de Calexico, a los de Last Shadow Puppets por su absoluta inmediatez. The Sophs están confirmados en Primavera Sound Barcelona el próximo 6 de junio.

