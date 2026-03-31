20 aniversario de Bilbao BBK Live: así es la programación especial

La celebración del 20 aniversario de Bilbao BBK Live llegará a su clímax durante los próximos 9, 10 y 11 de julio de 2026 en Kobetamendi, gracias a las actuaciones de Robbie Williams, FKA Twigs o Lily Allen, entre muchos otros artistas. Sin embargo, el festival bilbaíno ha preparado otros ocho eventos para esta ocasión tan especial. JENESAISPOP volverá a ser medio oficial.

Justo el día antes del comienzo del festival, José González ofrecerá un concierto en el Museo Guggenheim dentro de la programación de Bereziak. El guitarrista afincado en Suecia estará presentando su nuevo disco, ‘Against the Dying Of The Light’, conceptualizado como una obra complementaria al aclamado ‘Local Valley’ de 2021. Además, este trabajo también le llevará en una gira alrededor de España, con conciertos en A Coruña, Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Sevilla.

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El más próximo de estos eventos especiales se trata de Orkresta, un concierto sinfónico a cargo de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa que reinterpretará algunas de las canciones más importantes en la historia del festival. Esto tendrá lugar el 10 de abril en el Euskalduna de Bilbao, con temas de artistas como The Cure, Depeche Mode, Pulp, Arcade Fire, Radiohead, The Strokes, Coldplay, Rosalía y muchos más. Las entradas están disponibles en la web del festival.

La música en directo de Bilbao BBK recorrerá toda Bizkaia gracias a las jornadas Herrian, Hirian y Mendian. La primera de estas, de acceso libre, se celebrará el 30 de mayo en Durango. Una semana después, el 6 de junio, Hirian llenará de música las calles del barrio de San Ignacio, con una programación también gratuita que contará con 20 artistas. Por último, el 7 de junio, Mendian tendrá lugar en lo alto de Kobetamendi, también con acceso libre. Esta incluirá un concierto sinfónico e interactivo al aire libre y la actuación de la Orquesta de Reciclados de Cateura.

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El 20 aniversario de Bilbao BBK Live también celebrará el deporte durante los días 12, 13 y 14 de junio gracias a Bilbo Jokoan, la competición oficial de baloncesto 3×3. Por último, ya en octubre, el evento Calle Latina convertirá a Bilbao en un punto de encuentro entre la música, los sabores y la cultura de Latinoamérica y Europa.