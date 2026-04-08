El biopic de Michael Jackson omitirá el escándalo de 1993

El biopic de Michael Jackson será incompleto. Esta es la conclusión a la que se puede llegar tras conocerse que la película que llegará a cines el 24 de abril omitirá la denuncia por abuso infantil que recibió el cantante en 1993, un escándalo que pilló a Jackson de gira en Asia y que cambió por completo el rumbo de su carrera y el estado de su imagen pública.

Esta es también la razón por la que el biopic se retrasó de 2025 a 2026. Según informa Variety en un nuevo reportaje, el «estate» de Michael Jackson intervino legalmente para impedir la dramatización del escándalo de 1993, tras descubrir una cláusula en la demanda original que prohibía que el denunciante fuera representado en una película.

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Según informa el citado medio, la película ya estaba rodada al completo cuando esto ocurrió, por lo que los creadores se vieron obligados a rehacer todo el tercer acto, sumando 22 días de producción que elevaron el coste de la filmación hasta 15 millones de dólares. El estate de Jackson asumió el coste de las escenas adicionales, como responsable de tan importante revisión.

El escándalo de 1993 será el gran episodio ausente en esta película protagonizada por el sobrino del cantante, Jaafar Jackson. En lugar de concluir con las alegaciones, el filme cerrará con los preparativos de la icónica gira Bad de 1987, y su conflicto central girará en torno a la complicada relación de Jackson con su padre, Joe Jackson, interpretado por Colman Domingo.