Kanye West también podría ser vetado de Francia

Después de ser vetado del Reino Unido, a Kanye West le podría ocurrir lo mismo en Francia. Según informa AFP (Agence France-Presse) y recoge ABC, que cita a una fuente cercana al ministro del Interior francés, este está dispuesto a impedir que West actué en Marsella el próximo junio por sus comentarios antisemitas.

Laurent Nunez, ministro del Interior, estaría «muy decidido» a prohibir la entrada del artista en el país con motivo del concierto programado para el próximo 11 de junio. Este estaría barajando «todas las posibilidades», según indica la fuente de AFP. El ministro ya habría tenido conversaciones con Benoit Payan, alcalde de Marsella, sobre el tema la semana pasada.

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Payan ya declaró el mes pasado que estaba totalmente en contra del concierto de Kanye West, afirmando que no quería «permitir que Marsella se convirtiera en un escaparate para quienes promueven el odio». Por otro lado, Bart van den Brink, ministro neerlandés de Asilo y Migración, aseguró la semana pasado que no había planes de prohibir la entrada de West en Países Bajos.