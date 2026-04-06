Kanye en Wireless: pérdida de patrocinios y críticas del gobierno

El éxito de ‘Bully’ es tanto un hecho probado como una realidad sorprendente, después de las numerosas y graves polémicas que ha protagonizado Kanye West durante los últimos años. Sobre todo, en relación a sus declaraciones antisemitas y blanqueamiento del nazismo. Tras la confirmación de tres noches encabezando el festival Wireless, está claro que no todo el mundo se ha olvidado del pasado de Ye.

Wireless ha perdido su mayor patrocinador, Pepsi, después de que Keir Starmer, primer ministro británico, criticase la presencia de Kanye en el festival. La marca de bebidas llevaba más de una décadas actuando como principal patrocinador del evento, llegando incluso a ser catalogado como ‘Pepsi MAX presenta Wireless’. Diageo, multinacional detrás de marcas como Johnnie Walker o Guinness, ha tomado la misma decisión.

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Las críticas de Keir Starmer, primer ministro del Reino Unido, llegaron horas antes de la decisión de Pepsi y Diageo de abandonar el festival: «Es profundamente preocupante que Kanye West haya sido contratado para actuar en Wireless a pesar de sus declaraciones antisemitas y celebración del nazismo», ha expresado Starmer. «El antisemitismo, en cualquier forma, es aberrante y debe ser enfrentado clara y firmemente siempre que aparezca», sentencia.

Este no ha sido el único político británico en pronunciarse. Sadiq Khan, alcalde de Londres, se ha desmarcado de la decisión de Wireless: «Esta ha sido una decisión tomada por los organizadores del festival y no una en la que hayamos estado involucrados», ha asegurado. Otros como Ed Davey, líder del partido Liberal Demócrata, ha pedido al gobierno que prohíba la entrada de West en el Reino Unido, describiendo la situación como «extremadamente seria».