Kanye West mantiene bastantes fans, pero no todos

La publicación de ‘bully’ de Kanye West, ahora conocido como Ye, en plataformas de streaming de manera atropellada el pasado sábado, un día después de llegar a las tiendas físicas en formato vinilo, nos deja los primeros datos estadísticos. ¿Ha sido Ye cancelado por la audiencia tras sus declaraciones antisemitas? ¿Ha aceptado la gente sus disculpas? ¿Está la gente separando obra y artista?

Kanye West no ha llegado al top 10 global de Spotify con ninguna de sus canciones, como en otras ocasiones, pero tampoco puede hablarse de fracaso. Por ejemplo, cuando ‘DONDA’ se publicó en agosto de 2021, 6 de sus canciones entraron al Top 10 Global de Spotify, capitaneadas por ‘Jail’ en el número 2, con 8,7 millones de streams en el primer día. ‘Hurricane’ con The Weeknd quedaba en el puesto 3 con 6,5 millones de streams. Todas las canciones de ‘DONDA’ llegaron al top 75 del Global de Spotify, la última apareciendo en el puesto 66.

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Esta vez las cifras son mucho más modestas. 16 de las 18 canciones del álbum llegaron al top 200 del Global de Spotify el sábado, y este domingo -primer día completo-, un par de canciones del álbum han escalado en lugar de bajar.

No puede hablarse de fracaso cuando tienes 16 temas en listas globales, pero es verdad que ningún tema supera los 3 millones de streams diarios ni llega al top 20. En cuanto a países más entusiasmados con Ye, hay que hablar por supuesto de Estados Unidos. ‘bully’ ha sido número 1 directo en el Apple Music de 62 países, incluidos España, UK o USA, quedando en el puesto 2 en Brasil o en el puesto 3 en Japón.

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‘bully’ en Global de Spotify este domingo (2º día)

:

23 (26) Father, con Travis Scott

26 (29) All the Love, con Andre Troutman

54 (37) King

60 (56) Punch Drunk

77 (67) Whatever Works

81 (51) This a Must

88 (80) Highs and Lows

92 (85) Bully, con CeeLo Green

93 (82) Mama’s Favorite

104 (99) Preacher Man

106 (97) Sisters and Brothers

118 (110) I Can’t Wait

155 (143) White Lines, con Andre Troutman

156 (154) Last Breah, con Peso Pluma

174 (127) Circles, con Don Toliver

181 (163) Beauty and the Beast

