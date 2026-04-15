La ruptura de Lena Dunham con Jack Antonoff implicó a una «popstar adolescente»

Lena Dunham ha publicado su segundo libro de memorias, el sucesor del polémico ‘Not That Kind Of Girl’ de 2014, y ha dado muchos detalles respecto a su ruptura con Jack Antonoff en 2018. En concreto, respecto a la «estrella del pop adolescente» con la que Antonoff estuvo pasando tanto tiempo.
En ‘Famesick’, Dunham también da detalles sobre su relación tóxica con la productora de ‘Girls’, Jenni Konner; acusa al actor Adam Driver de un comportamiento «verbalmente agresivo, condescendiente y físicamente imponente» en set y también reflexiona sobre las acusaciones de abuso sexual infantil que recibió a raíz de una historia con su hermano que incluyó en su primer libro.
Dunham cuenta que, cuando su relación empezó a deteriorarse, el productor empezó a pasar mucho tiempo con una «estrella del pop adolescente». Esta relata cómo la encontró «despatarrada en nuestro sofá, llorando en el regazo de Jack mientras él le decía que ‘tus años adolescentes son para experimentar’ en un tono tan reconfortante que casi me hizo llorar».
También asegura haberse sentido «como un fantasma» cuando les veía juntos, a lo que Antonoff le habría respondido esto: «Solo estás enfadada porque no quiere ser tu amiga». «Y él tenía razón», aclara Dunham en el texto. «Era demasiado ajena a todo como para estar celosa de ella», cuenta sobre la popstar, que supuestamente se refería a Dunham como «Tía Lena». Todo apunta a que esta popstar se trata de Lorde, artista con la que Antonoff trabajó en ‘Melodrama’ en 2017.
Dunahm recuerda una pelea enorme en la que la pareja decidió tomarse un descanso, pese a seguir viviendo en la misma casa. Las bases de la relación eran ambiguas y Dunham, según cuenta, tenía cuidado respecto a estar con otras personas, observando «ciertos límites». Al mismo tiempo, escribe que «si hubiera querido, quizás habría visto que Jack no los estaba observando tan detenidamente como yo».
Poco después, Dunahm reconectó con un amigo de la infancia: «Decidí en ese momento que lo único que podía salvarme era ser deseada». Esta relata que se vieron algunas veces antes de terminar definitivamente la relación con Antonoff, comenzando una aventura de tres meses que terminó con un compromiso matrimonial que nunca se llevó acabo: «Estaba colocada cuando dije que sí», cuenta la actriz y escritora.