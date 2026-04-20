Si Pablo Alborán baila ‘TUTELA’ de Alu, tú también

Pablo Alborán no se graba todos los días en TikTok bailando un tema de afrobeat. Debe ser que ‘TUTELA’ de Alu es tan buena que el cantautor no se ha podido resistir. Escuchándola, es totalmente entendible. Es el frescor que ya tenía la Cutemobb con la emoción de una nueva voz que podría tener futuro en el mainstream. Es la Canción del Día.

Dentro del colectivo barcelonés, Alu siempre ha aportado el toque afro. Lo conocimos por primera vez gracias a las ‘Cute Tapes’ y al buen gusto de Leïti. Justamente, el artista presumía de esto en una entrevista que publicamos hace unos meses: «Alu apareció por primera vez en ‘Cute Tapes’. Ahora, Pablo Alborán está haciendo vídeos bailando su tema», comentaba. Leïti lo tiene claro: «Hemos estado haciendo una buena apuesta, pero a fuego lento».

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En esta cartera de apuestas, Alu es una de las más sólidas. La viral ‘TUTELA’ es una adictiva exhibición de cadencia y flow, rematada con un beat que podría funcionar por sí solo gracias a la producción de Mottal à la Prod. En la letra, el joven artista canta sobre el «body» que tiene «bajo mi tutela».

En la letra, Alu demuestra ser un especialista en expresar justo lo que quiere con lo mínimo: «Una vida plena / Bebé de cine, de novela / Ponle color, ahora pincela / Con todo lo que uno anhela», canta en la primera estrofa. La breve duración del tema previene que acabe resultando repetitivo, pero nadie se habría quejado de una repetición más del estribillo, que solo suena dos veces: «Ese body bajo mi tutela / Pasa las noches en mi parcela / Bendiciones pa’ una vida entera».