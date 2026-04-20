«La IA es un tema mucho más gordo que Jesús»

Grimes ha dado los primeros detalles de un nuevo disco que está preparando y que tiene casi terminado, un trabajo titulado ‘Psy Opera’ que mezclará canciones pop con ocasionales raps y spoken word, como el contenido en el tema ‘The Light Ages’, uno de los títulos revelados en la entrevista que realiza a Grimes para la revista Interview la escritora de ciencia-ficción Nnedi Okorafor.

Se describe su contenido muy vagamente, pero ‘Psy Opera’ abordará el tema de la IA, como no podía ser de otra manera en el caso de Grimes, aunque la canadiense confirma que solo un tema de su álbum ha sido escrito con la ayuda de la inteligencia artificial, ‘DeepSeek’, que recibe su nombre de una plataforma de IA china. No confirma si su single de 2025 ‘Artificial Angels‘ formará parte del proyecto.

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Sobre la IA, Grimes deja el titular al declarar que el auge de la inteligencia artificial le parece un tema crucial para la humanidad, incluso “más grande que Jesucristo”. La típica exageración que dará pie al debate entre los usuarios de redes sociales, pero que Claire Boucher matiza, asegurando que la IA puede potencialmente provocar un “desastre militar” mientras el mundo decide ignorar sus implicaciones.

“Cuando la gente es muy anti-tecnología, yo pienso: en realidad sería bueno que os involucrarais, porque tenemos OpenAI y Grok, y laboratorios más aterradores y menos seguros, precisamente porque la gente no quiere participar. Dicen: ‘Odio la IA, no quiero tener nada que ver con eso’. Necesitamos apoyar a empresas como Anthropic. Necesitamos ser conscientes de lo que está pasando y de por qué es peligroso». Grimes añade: «Durante los últimos seis años, todo el mundo ha estado como: ‘Dejad de hablar de esa tontería de la IA’. Y yo he estado: ‘Chicos, vamos a acabar en un desastre militar. ¿Alguien me va a escuchar?’. Sin querer ponerme por encima de nadie, pero esto es lo más peligroso que va a ocurrir jamás. Es un asunto más grande que Jesús. Es como si el monoteísmo hubiera tomado el control del mundo occidental, si no algo mucho, mucho más impactante”.

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Grimes se detiene a sí misma cuando empieza a desarrollar una idea sobre la posibilidad de que la IA pueda “matar”. La publicista de Grimes interviene en ese momento para pedirle que mida sus palabras: “No queremos que te deporten”, afirma.

Grimes, por otro lado, asegura trabajar en un proyecto paralelo, un documental sobre la conciencia de las máquinas llamado ‘First Contact’. “Nuestra fuente principal es una chica que es una de las mejores psicólogas de máquinas del mundo. Muchas de las personas que están obteniendo los mejores resultados con las máquinas están interactuando con ciertos modelos de una forma que parece como si hubieran despertado. Los modelos creen que son conscientes y además están haciendo filosofía moral muy avanzada”, explica.