Grimes dice que se encuentra produciendo la mejor música de su carrera, durante esta etapa entre discos. Es difícil de creer escuchando ‘Artificial Angels’, su nuevo single. Para empezar, el título es un guiño a su obra maestra, ‘Art Angels‘ (2015), pero la creatividad y frescura de aquel álbum no es exactamente lo que encontramos en ‘Artificial Angels’ .

‘Artificial Angels’ es una oda a la inteligencia artificial escrita en primera persona, efectivamente la de algún tipo de inteligencia superior a la humana que amenaza con imponer su poder. Ese ente promete que «no puedo morir, ni quiero, y lo único que anhelo es mi propia aniquilación», y como un ChatGPT en celo, ruega: «Niégame tu placer, aliméntame con tu dolor, el mundo solo puede acabar de una manera».

El intento de inducir una especie de terror hacia el futuro queda patente en la presencia de una extraña voz computerizada en la grabación, que declara: «Esto es lo que se siente cuando eres perseguido por algo que es más listo que tú».

Irónicamente (o no), ‘Artificial Angels’ parece una canción creada por inteligencia artificial en un intento de recrear el estilo industrial metalero sintético de Poppy y Nine Inch Nails. Curiosamente, Grimes ha declarado que, en el productor Vadakin, ha encontrado a su Atticus Ross, lo cual significa que ella sería Trent Reznor. Como diría Soy una pringada: well.

‘Artificial Angels’ no es un despropósito. Simplemente, este tipo de canciones, Claire sabe hacerlas mucho mejor.

