d4vd, acusado del asesinato de Celeste Rivas

El cantante estadounidense D4vd ha sido acusado de asesinato por la muerte de Celeste Rivas, una joven de 14 años. Su cuerpo desmembrado y en estado de descomposición fue hallado en un Tesla propiedad del artista a finales de septiembre del año pasado. El cantante, cuyo nombre real es David Anthony Burke, se enfrenta a cadena perpetua o pena de muerte.

D4vd, de 21 años, ha sido acusado de otros dos cargos, actos lascivos y lujuriosos con un menor de 14 años y mutilación de un cadáver.

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Los fiscales aseguran que D4vd mató a Celeste con una «herramienta afilada» y sitúan la fecha del asesinato el 23 de abril de 2025, pero indican que el artista la descuartizó unos semanas después, el 5 de mayo. El cuerpo de Celeste permaneció escondido durante cuatro meses dentro del Tesla, aparcado en un desguace de California. Además, indican que D4vd abusó sexualmente de Celeste entre 2023 y 2024.

TMZ confirma que Interscope Records despidió al artista a finales de 2025 tras conocerse las primeras noticias, pero que ha decidido revelar esta información una vez el artista ha sido imputado.

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D4vd es uno de los artistas destacados del pop-rock alternativo de la era TikTok y sus dos sencillos más populares, ‘Here with Me’ y ‘Romantic Homicide’, rozan los 2 mil millones de reproducciones solo en Spotify. Gracias a estos y otros temas, el artista acumula decenas de millones de oyentes y escuchas en las plataformas de streaming. D4vd ha sido telonero de SZA y ha colaborado con artistas como Kali Uchis, que retiró su tema con él de plataformas tras conocerse las primeras informaciones.