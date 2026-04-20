d4vd, acusado del asesinato de Celeste Rivas

El cantante estadounidense D4vd ha sido acusado de asesinato por la muerte de Celeste Rivas, una joven de 14 años. Su cuerpo desmembrado y en estado de descomposición fue hallado en un Tesla propiedad del artista a finales de septiembre del año pasado. El cantante, cuyo nombre real es David Anthony Burke, se enfrenta a cadena perpetua o pena de muerte.
D4vd, de 21 años, ha sido acusado de otros dos cargos, actos lascivos y lujuriosos con un menor de 14 años y mutilación de un cadáver.
Los fiscales aseguran que D4vd mató a Celeste con una «herramienta afilada» y sitúan la fecha del asesinato el 23 de abril de 2025, pero indican que el artista la descuartizó unos semanas después, el 5 de mayo. El cuerpo de Celeste permaneció escondido durante cuatro meses dentro del Tesla, aparcado en un desguace de California. Además, indican que D4vd abusó sexualmente de Celeste entre 2023 y 2024.
TMZ confirma que Interscope Records despidió al artista a finales de 2025 tras conocerse las primeras noticias, pero que ha decidido revelar esta información una vez el artista ha sido imputado.
D4vd es uno de los artistas destacados del pop-rock alternativo de la era TikTok y sus dos sencillos más populares, ‘Here with Me’ y ‘Romantic Homicide’, rozan los 2 mil millones de reproducciones solo en Spotify. Gracias a estos y otros temas, el artista acumula decenas de millones de oyentes y escuchas en las plataformas de streaming. D4vd ha sido telonero de SZA y ha colaborado con artistas como Kali Uchis, que retiró su tema con él de plataformas tras conocerse las primeras informaciones.