Martin logra su 4º top 1 en JNSP; Sabrina Carpenter, top 2

Martin se hace con su 4º número 1 en JENESAISPOP con ‘Déjalo ir‘ al conseguir el 35% de los votos en la final de Instagram. Los anteriores fueron ‘Nuevos recuerdos’, ‘Otro verano’ y ‘El destello’ junto a Juanjo Bona. ‘House Tour’ de Sabrina Carpenter ha quedado en el número 2, pero muy cerca, con el 34% de los votos. El único top 1 en nuestra web de Carpenter sigue, por tanto, siendo ‘Espresso’.

Otra entrada fuerte es la de The Strokes con ‘Going Shopping’ en el top 5 y hay una más en el top 10: Ginebras. También han gustado los temas de Jim Legxacy, KÁRYYN, Liz y Russian Red.

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Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista 1 – 1 1 Déjalo ir Martin 2 – 2 1 House Tour Sabrina Carpenter 3 5 4 3 BRITTANY MURPHY Slayyyter 4 1 1 13 Otro verano Martin 5 – 5 1 Going Shopping The Strokes 6 2 1 3 Click Clack Symphony RAYE, Hans Zimmer 7 40 5 63 M.A.P.S. Amaia 8 – 8 1 Mundo hostil Ginebras 9 4 4 2 Get Go Arlo Parks 10 9 2 4 Death of Love James Blake 11 6 6 2 Lonely Fcukers 12 35 12 2 Sungazer The Temper Trap 13 8 4 6 American Girls Harry Styles 14 7 7 3 Carry On Jungle 15 11 1 9 Reliquia Rosalía 16 29 1 24 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor 17 12 3 6 El hombre planeta Alcalá Norte 18 13 2 6 Sacrificio Triángulo de Amor Bizarro 19 15 10 3 Play Me Kim Gordon 20 – 20 1 idk idk Jim Legxacy 21 22 3 8 Dying for You Charli XCX 22 26 5 3 Caen imperios Mujeres 23 27 19 3 Surfboard Tokischa, Skrillex 24 10 8 5 Freaks Haute & Freddy 25 14 14 5 Dry Spell Kacey Musgraves 26 23 21 5 The Monsters of Pig Alley Morrissey 27 39 6 8 TICTAC Maria Arnal 28 21 7 6 Mala mía María José Llergo 29 32 2 12 Aperture Harry Styles 30 36 13 7 KiLL iT QUEEN Ava Max 31 31 19 5 Esto no es amor Hofe, Natalia Lacunza 32 38 32 4 Goo Goo Ga Ga CA7RIEL & Paco Amoroso 33 – 33 1 COLLAPSE PHASE KÁRYYN 34 – 34 1 L in Lover LIZ 35 – 35 1 Mentirosa Russian Red 36 20 7 9 Lucky Again Lykke Li 37 19 10 7 Risk It All Bruno Mars 38 16 16 2 Choque Bad Gyal, Chencho Corleone 39 37 4 7 Vogue Nebulossa 40 24 6 4 Toco madera Jorge Drexler

Candidato Canción Artista – drop dead Olivia Rodrigo – Ride Jessie Ware – I Love Everything About You Sean Nicholas Savage – SHE DID IT AGAIN Tyla, Zara Larsson – Dame un segundo Alavedra – EVERYTHING M.I.A. – Garbage Melanie Martinez – Love Story My New Band Believe – Cruel World Holly Humberstone – I Feel So Free Madonna

- Publicidad - - Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten Alavedra / Dame un segundo

Alcalá Norte / El hombre planeta

Amaia / M.A.P.S.

Arlo Parks / Get Go

Ava Max / KiLL iT QUEEN

Bad Gyal, Chencho Corleone / Choque

Bruno Mars / Risk It All

CA7RIEL & Paco Amoroso / Goo Goo Ga Ga

Charli XCX / Dying for You

Fcukers / Lonely

Ginebras / Mundo hostil

Harry Styles / American Girls

Harry Styles / Aperture

Haute & Freddy / Freaks

Hofe, Natalia Lacunza / Esto no es amor

Holly Humberstone / Cruel World

James Blake / Death of Love

Jessie Ware / Ride

Jim Legxacy / idk idk

Jorge Drexler / Toco madera

Jungle / Carry On

Kacey Musgraves / Dry Spell

KÁRYYN / COLLAPSE PHASE

Kim Gordon / Play Me

LIZ / L in Lover

Lykke Li / Lucky Again

M.I.A. / EVERYTHING

Madonna / I Feel So Free

María José Llergo / Mala mía

Maria Arnal / TICTAC

Martin / Déjalo ir

Martin / Otro verano

Melanie Martinez / GARBAGE

Morrissey / The Monsters of Pig Alley

Mujeres / Caen imperios

My New Band Believe / Love Story

Nebulossa / Vogue

Olivia Rodrigo / drop dead

RAYE, Hans Zimmer / Click Clack Symphony

Rosalía / Reliquia

Rosalía, Björk, Yves Tumor / Berghain

Russian Red / Mentirosa

Sabrina Carpenter / House Tour

Sean Nicholas Savage / I Love Everything About You

Slayyyter / BRITTANY MURPHY

The Strokes / Going Shopping

The Temper Trap / Sungazer

Tokischa, Skrillex / Surfboard

Triángulo de Amor Bizarro / Sacrificio

Tyla, Zara Larsson / SHE DID IT AGAIN Ver resultados