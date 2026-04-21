escribe aquí...
MúsicaPlaylists
ActualidadMúsicaTop 40

Martin logra su 4º top 1 en JNSP; Sabrina Carpenter, top 2

iko
Por iko

-

135
0
- Publicidad -

Martin logra su 4º top 1 en JNSP; Sabrina Carpenter, top 2

Por iko
0

Martin se hace con su 4º número 1 en JENESAISPOP con ‘Déjalo ir‘ al conseguir el 35% de los votos en la final de Instagram. Los anteriores fueron ‘Nuevos recuerdos’, ‘Otro verano’ y ‘El destello’ junto a Juanjo Bona. ‘House Tour’ de Sabrina Carpenter ha quedado en el número 2, pero muy cerca, con el 34% de los votos. El único top 1 en nuestra web de Carpenter sigue, por tanto, siendo ‘Espresso’.

Otra entrada fuerte es la de The Strokes con ‘Going Shopping’ en el top 5 y hay una más en el top 10: Ginebras. También han gustado los temas de Jim Legxacy, KÁRYYN, Liz y Russian Red.

- Publicidad -

Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 Déjalo ir Martin
2 2 1 House Tour Sabrina Carpenter
3 5 4 3 BRITTANY MURPHY Slayyyter
4 1 1 13 Otro verano Martin
5 5 1 Going Shopping The Strokes
6 2 1 3 Click Clack Symphony RAYE, Hans Zimmer
7 40 5 63 M.A.P.S. Amaia
8 8 1 Mundo hostil Ginebras
9 4 4 2 Get Go Arlo Parks
10 9 2 4 Death of Love James Blake
11 6 6 2 Lonely Fcukers
12 35 12 2 Sungazer The Temper Trap
13 8 4 6 American Girls Harry Styles
14 7 7 3 Carry On Jungle
15 11 1 9 Reliquia Rosalía
16 29 1 24 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor
17 12 3 6 El hombre planeta Alcalá Norte
18 13 2 6 Sacrificio Triángulo de Amor Bizarro
19 15 10 3 Play Me Kim Gordon
20 20 1 idk idk Jim Legxacy
21 22 3 8 Dying for You Charli XCX
22 26 5 3 Caen imperios Mujeres
23 27 19 3 Surfboard Tokischa, Skrillex
24 10 8 5 Freaks Haute & Freddy
25 14 14 5 Dry Spell Kacey Musgraves
26 23 21 5 The Monsters of Pig Alley Morrissey
27 39 6 8 TICTAC Maria Arnal
28 21 7 6 Mala mía María José Llergo
29 32 2 12 Aperture Harry Styles
30 36 13 7 KiLL iT QUEEN Ava Max
31 31 19 5 Esto no es amor Hofe, Natalia Lacunza
32 38 32 4 Goo Goo Ga Ga CA7RIEL & Paco Amoroso
33 33 1 COLLAPSE PHASE KÁRYYN
34 34 1 L in Lover LIZ
35 35 1 Mentirosa Russian Red
36 20 7 9 Lucky Again Lykke Li
37 19 10 7 Risk It All Bruno Mars
38 16 16 2 Choque Bad Gyal, Chencho Corleone
39 37 4 7 Vogue Nebulossa
40 24 6 4 Toco madera Jorge Drexler
Candidato Canción Artista
drop dead Olivia Rodrigo
Ride Jessie Ware
I Love Everything About You Sean Nicholas Savage
SHE DID IT AGAIN Tyla, Zara Larsson
Dame un segundo Alavedra
EVERYTHING M.I.A.
Garbage Melanie Martinez
Love Story My New Band Believe
Cruel World Holly Humberstone
I Feel So Free Madonna

- Publicidad -

- Publicidad -

Vota por todas las canciones que te gusten

Ver resultados

Cargando ... Cargando ...

Lo más visto

No te pierdas

Contacto: info@jenesaispop.com

Síguenos

© Copyright - jenesaispop.com