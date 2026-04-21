Martin logra su 4º top 1 en JNSP; Sabrina Carpenter, top 2

Martin se hace con su 4º número 1 en JENESAISPOP con ‘Déjalo ir‘ al conseguir el 35% de los votos en la final de Instagram. Los anteriores fueron ‘Nuevos recuerdos’, ‘Otro verano’ y ‘El destello’ junto a Juanjo Bona. ‘House Tour’ de Sabrina Carpenter ha quedado en el número 2, pero muy cerca, con el 34% de los votos. El único top 1 en nuestra web de Carpenter sigue, por tanto, siendo ‘Espresso’.
Otra entrada fuerte es la de The Strokes con ‘Going Shopping’ en el top 5 y hay una más en el top 10: Ginebras. También han gustado los temas de Jim Legxacy, KÁRYYN, Liz y Russian Red.
Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|–
|1
|1
|Déjalo ir
|Martin
|2
|–
|2
|1
|House Tour
|Sabrina Carpenter
|3
|5
|4
|3
|BRITTANY MURPHY
|Slayyyter
|4
|1
|1
|13
|Otro verano
|Martin
|5
|–
|5
|1
|Going Shopping
|The Strokes
|6
|2
|1
|3
|Click Clack Symphony
|RAYE, Hans Zimmer
|7
|40
|5
|63
|M.A.P.S.
|Amaia
|8
|–
|8
|1
|Mundo hostil
|Ginebras
|9
|4
|4
|2
|Get Go
|Arlo Parks
|10
|9
|2
|4
|Death of Love
|James Blake
|11
|6
|6
|2
|Lonely
|Fcukers
|12
|35
|12
|2
|Sungazer
|The Temper Trap
|13
|8
|4
|6
|American Girls
|Harry Styles
|14
|7
|7
|3
|Carry On
|Jungle
|15
|11
|1
|9
|Reliquia
|Rosalía
|16
|29
|1
|24
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|17
|12
|3
|6
|El hombre planeta
|Alcalá Norte
|18
|13
|2
|6
|Sacrificio
|Triángulo de Amor Bizarro
|19
|15
|10
|3
|Play Me
|Kim Gordon
|20
|–
|20
|1
|idk idk
|Jim Legxacy
|21
|22
|3
|8
|Dying for You
|Charli XCX
|22
|26
|5
|3
|Caen imperios
|Mujeres
|23
|27
|19
|3
|Surfboard
|Tokischa, Skrillex
|24
|10
|8
|5
|Freaks
|Haute & Freddy
|25
|14
|14
|5
|Dry Spell
|Kacey Musgraves
|26
|23
|21
|5
|The Monsters of Pig Alley
|Morrissey
|27
|39
|6
|8
|TICTAC
|Maria Arnal
|28
|21
|7
|6
|Mala mía
|María José Llergo
|29
|32
|2
|12
|Aperture
|Harry Styles
|30
|36
|13
|7
|KiLL iT QUEEN
|Ava Max
|31
|31
|19
|5
|Esto no es amor
|Hofe, Natalia Lacunza
|32
|38
|32
|4
|Goo Goo Ga Ga
|CA7RIEL & Paco Amoroso
|33
|–
|33
|1
|COLLAPSE PHASE
|KÁRYYN
|34
|–
|34
|1
|L in Lover
|LIZ
|35
|–
|35
|1
|Mentirosa
|Russian Red
|36
|20
|7
|9
|Lucky Again
|Lykke Li
|37
|19
|10
|7
|Risk It All
|Bruno Mars
|38
|16
|16
|2
|Choque
|Bad Gyal, Chencho Corleone
|39
|37
|4
|7
|Vogue
|Nebulossa
|40
|24
|6
|4
|Toco madera
|Jorge Drexler
|Candidato
|Canción
|Artista
|–
|drop dead
|Olivia Rodrigo
|–
|Ride
|Jessie Ware
|–
|I Love Everything About You
|Sean Nicholas Savage
|–
|SHE DID IT AGAIN
|Tyla, Zara Larsson
|–
|Dame un segundo
|Alavedra
|–
|EVERYTHING
|M.I.A.
|–
|Garbage
|Melanie Martinez
|–
|Love Story
|My New Band Believe
|–
|Cruel World
|Holly Humberstone
|–
|I Feel So Free
|Madonna