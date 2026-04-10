MARTIN convierte el vértigo de crecer en luminoso synth-pop

‘La Insolación‘, el debut oficial de MARTIN, exconcursante de Operación Triunfo 2023, llega hoy, 10 de abril, con la particularidad de haber sido compuesto en su totalidad junto a Hidrogenesse, recientes colaboradores también de Amaia Romero.

Urrutia apuesta en ‘La Insolación’ por un estilo de pop indie electrónico que remite a propuestas como Casiotone for the Painfully Alone o a los primeros discos de Genís y Carles, para narrar historias de juventud y nostalgia inspiradas en la famosa novela de Carmen Laforet.

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‘Nuevos recuerdos‘, ‘Otro verano‘ y la versión de ‘Nadadora‘, de Family, han servido de adelantos de ‘La Insolación’, y con el lanzamiento del álbum llega una cuarta apuesta en forma de encantadora canción de ecos new wave: ‘Déjalo ir’.

‘Déjalo ir’, la Canción del Día de hoy, recurre a un sonido de ligero synth-pop, con teclados ochenteros y campanillas, para volver sobre el tema de la madurez: “Déjalo ir, me decís, pasa página, no te aferres”, canta MARTIN, que utiliza imágenes como la cama en la que duerme en casa de sus padres o la muela del juicio para expresar su reticencia a crecer.

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La gran reflexión de ‘Déjalo ir’ pone un espejo frente al oyente: “Siempre decís que no renuncio a nada / y los demás conserváis muy poco”. El original videoclip sitúa a Urrutia interpretando la canción encima de la cama mencionada en la letra.

