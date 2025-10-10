Martin se aferra a sus ‘Nuevos recuerdos’ y a Hidrogenesse

Martin Urrutia lanzará su disco de debut a principios de 2026. El primer adelanto era ‘Nadadora‘, una sorprendente versión de Family. El segundo, ‘Nuevos recuerdos’, sigue la colaboración de Urrutia con el dúo barcelonés Hidrogenesse, que ha producido el disco al completo.

‘Nuevos recuerdos’ es la primera composición original que presenta el proyecto y la introducción a un disco «bastante variado, que tiene un poco de todo, canciones más lentas y otras bailongas», y que seguirá una estética «digital y de videojuego», según ha contado Urrutia en una entrevista en Cadena Ser.

- Publicidad -

Ese estilo de videojuego inspira el sonido de ‘Nuevos recuerdos’, que utiliza efectos tipo 8bit, e informa también el concepto de la canción. En ‘Nuevos recuerdos’, Martin captura recuerdos en forma de «amuletos» que va acumulando para mantenerse con vida. Esos recuerdos tienen forma de objetos cotidianos -moras, toallas, heridas- que Martin convierte en tesoros emocionales. Pero no son recuerdos permanentes, sino que van cambiando, como quien pasa de una pantalla de videojuego, a la siguiente.

‘Nuevos recuerdos’ es 100% Hidrogenesse, también un poco Mecano, los de los primeros tres discos, en su estilo musical optimista y de ritmo alegre, y sobre todo recuerda al estilo de los autores de ‘Animalitos‘ (2007) o de la música de Stella Maris (2024) su meticulosa composición melódica y, sobre todo, su lírica narrativa y cotidiana, casi de corriente de pensamiento, libre pero más meditada de lo que parece. Toca el bajo en la canción Laura Antolín de Doble Pletina.

- Publicidad -

El concepto de ‘Nuevos recuerdos’ se ha llevado al siguiente nivel con la creación de un avatar digital que representa a Martin, llamado MUNO, y que sirve de «mascota» del proyecto.

