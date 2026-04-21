Visor Fest confirma a Manic Street Preachers y The Damned

Visor Fest ha completado el cartel de su próxima edición con dos grandes nombres: Manic Street Preachers y The Damned. El festival se celebrará en Valencia (Marina Norte) durante los días 25 y 26 de septiembre. Estos se suman a los artistas ya confirmados, como Ocean Colour Scene, RIDE, New Model Army, Gene, Hoodoo Gurus y The Wannadies.

Manic Street Preachers, una de las bandas más icónicas del rock británico, y The Damned, que celebrarán su 50 aniversario en Visor Fest, completan así la programación de la edición de 2026. Por otro lado, Ocean Colour Scene también estarán de gira especial por el 30 aniversario de ‘Moseley Shoals’.

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Con este nuevo anuncio, los abonos además cambian de precio y pasan a costar 79€ (68€ para menores de edad). Las entradas están disponibles en la web oficial de Visor Fest.