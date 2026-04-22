MIRA 2026 confirma a Martin Rev (Suicide), Underscores, Shygirl…

El festival MIRA 2026 ha anunciado su primera programación de artistas y ha puesto ya a la venta sus entradas y abonos. La 15ª edición del festival de música electrónica y vanguardia se celebrará los días 6 y 7 de noviembre de 2026 en la Fira de Montjuïc.

Entre los primeros nombres confirmados destacan Martin Rev, exintegrante de Suicide, que actuará junto a Divine Enfant VJ; la estrella revelación underscores; y Fennesz junto a Lillevan, celebrando el 25º aniversario de su influyente álbum ‘Endless Summer’. También figura Shygirl, referente del hyperpop.

- Publicidad -

El cartel incluye también a ML Buch, autora del comentadísimo ‘Suntub‘, así como AMORE, DATAPUNK (Hybrid) presentado por Anthony Rother, Del Gesù, ear, Machine Girl, Max Cooper, Nicola Cruz, Tortoise y weed420.

La programación completa del festival -que incluirá música, artes visuales, instalaciones, realidad virtual, performances y proyecciones inmersivas- se dará a conocer en los próximos meses.

- Publicidad -

Los abonos ya están disponibles por 85 euros y las entradas de día por 45 euros, a través de la web oficial del festival.

Además, el sábado 9 de mayo, las Les Tres Xemeneies acogerán la segunda edición de TURBINA, un evento impulsado por MIRA dedicado a propuestas híbridas y experimentales. El cartel incluye artistas como ¥€$Si Perse, A.M.Q.N., Alpha Decay + VJ Luisa Madrid, damoridamort, Death Whistle, Desilence + Ihhh, Meritxell de Soto y Rob Clouth.