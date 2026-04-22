Somos Murcia 2026: todos los conciertos, expos y actividades

La ciudad de Murcia acogerá del 27 de abril al 3 de mayo la programación cultural gratuita de Somos Murcia 2026, un ciclo previo al festival WARM UP Estrella de Levante que ofrecerá en distintos espacios urbanos propuestas que aúnan música, cine, literatura y artes visuales, además de rutas gastronómicas y comerciales.

La música en directo tendrá un papel central con conciertos en Sala R.E.M., Sala Musik, Sala Mamba!, Sala Revólver y Garaje Beat Club, con actuaciones de Fez, los recientemente recomendados por Pedro Sánchez Cora Yako, Stereo Madness, Colectivo Da Silva y Luis Brea.

- Publicidad -

Durante el fin de semana, la programación matinal se trasladará a la Plaza de la Universidad y la Cárcel Vieja, con actuaciones de H.U.L.S., Baloncesto, Vicente Calderón, Nico, Xenia (en la foto), nuestra recomendados BLAYA y Paco te quiero, Calare, Go Cactus, A Mares, Lusillón y Maximiliano Calvo.

Cine, literatura, podcasts

La programación cinematográfica se desarrollará en la Filmoteca Regional Francisco Rabal, con títulos como ‘Blur: Live at Wembley Stadium’ o ‘Dancer in the Dark’ de Lars von Trier. En cuanto a literatura, la Cárcel Vieja acogerá la presentación del interesante ‘Lana del Rey: Mitología de un icono pop’ de Marcos Gendre, entre otras.

- Publicidad -

El programa incorpora la grabación en directo del podcast La Picaeta y dos exposiciones: ‘La escena invisible: la mirada de la música en Murcia’ y ‘Indieside / Indóciles’. La actividad se extenderá también a la madrugada con el after oficial en Garaje Beat Club con sesiones de electrónica.