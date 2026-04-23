Encuentran «gran cantidad» de porno infantil en el móvil de D4vd

Después de una sesión inicial en un tribunal de Los Ángeles, se ha revelado que el teléfono móvil de D4vd, cantante acusado del asesinato de Celeste Rivas, contenía una «gran cantidad de pornografía infantil», según informa Billboard. El artista fue detenido hace unos días y se enfrenta a cadena perpetua o pena de muerte.

El cuerpo desmembrado de Celeste Rivas fue hallado en un Tesla propiedad del artista a finales de septiembre de 2025, pero no ha sido hasta hace unos días cuando este ha sido acusado formalmente de asesinato, entre otros cargos. Este jueves también se ha revelado que, entre los 40 terabytes de archivos que se han investigado, se han descubierto múltiples evidencias de pornografía infantil.

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No se han otorgado demasiados detalles sobre las fotografías encontradas, además de que el dispositivo en el que estaba almacenado era su propio iPhone. El próximo paso en el proceso judicial será la audiencia preliminar que comenzará el próximo 1 de mayo y que durará entre cuatro y cinco días.

El medio estadounidense también ha confirmado que todos los artistas que habían colaborado con D4vd han eliminado las canciones o las han reemplazado por versiones en solitario. Entre estas, ‘Superbloodmoon’ de Holly Humberstone, ‘This Is How It Feels’ de Laufey, ‘Crashing’ de Kali Uchis y ‘Tangerine’ de Damiano David.