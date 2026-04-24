Billie Eilish es la belieber suprema

Billie Eilish cumplió el sueño de todas las beliebers durante el segundo fin de semana de Coachella, cuando Justin Bieber la invitó a subir al escenario durante ‘One Less Lonely Girl’. Aunque llevan siendo amigos durante años, está claro que ni ella se lo podía creer, apenas manteniéndose en pie. El momento ‘full circle’ es tremendamente emocionante, pero el post que ha subido a Instagram es el toque final perfecto.

«No me habléis», ha escrito Eilish en la descripción de la publicación. Si algo bueno ha traído la huella digital, tiene que ser este post. En la primera imagen, Billie aparece vestida con lo que ella describe como un «disfraz de recital de baile» delante de una pared empapelada completamente con pósters de Justin.

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El resto muestra su colección de camisetas de Bieber, el fondo de pantalla que solía tener del cantante sin camiseta o algunos vídeos de hace, por lo menos, 10 años. Vemos a la Billie Eilish preadolescente sin ningún tipo de filtro. El mejor de estos clips es en el que cuenta lo que pasa «cuando alguien dice algo malo sobre Justin Bieber»: «Te voy a arrancar los pulmones por la garganta», expresa a través de un clip de ‘Sobrenatural’.

Billie Eilish at Justin Bieber's Coachella set as her “One Less Lonely Girl” 🥺 pic.twitter.com/JIEqBCrj6s — Billie Eilish Spotify (@BillieSpotify_) April 19, 2026

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Billie estaba en el punto álgido de su devoción por Bieber cuando le felicitó el 20 cumpleaños en sus notas del iPhone, sin duda lo mejor de toda la publicación. Es realmente fascinante que Eilish haya publicado este documento, que es a la par hilarante y extrañamente conmovedor: «Justin Drew Bieber… Por dónde empiezo…».

«Hace 20 años, nació el mejor cantante y mejor persona del mundo. No sé cómo alguien tan perfecto como tú puede estar vivo», escribió Eilish acompañándose de los mejores emojis posibles. «Eres un cantante increíble, bailarín increíble, batería increíble, eres taaaaaaaaaaaaaaan SEXY!!, tan dulce con tus fans, tan gracioso, y si me olvido de algo ERES UNA PERSONA INCREÍBLE!! Las palabras no pueden explicar cuánto te quiero», continúa, antes de la parte más clave del texto.

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«Si tan solo supieses que existo… Siempre he sido una belieber y siempre lo seré!! Estaré aquí para ti en lo bueno y en lo malo. Te amo hasta el infinito y más allá», termina Eilish antes de felicitarle el cumple. 12 años después, estaba en el escenario principal de Coachella con él. Está claro que Billie no tiene nada que perder con este post, porque ya se ha pasado el juego en lo que a ser belieber se refiere. Sin embargo, esto va más allá.

Billie Eilish está haciendo que sus fans también formen parte de esto. Muchos de ellxs, seguramente, también tuvieron una etapa de obsesión absoluta con Bieber. Es una victoria para todxs lxs beliebers, pero también es uno de esos raros instantes en los que una celebridad se muestra… humana. En 2014, Billie no era la autora de hits masivos como ‘bad guy’ o ‘BIRDS OF A FEATHER’. Solo era otra «lonely girl».

Ahora imagínate ser la madre de la cantante y presenciar esto en vivo. Maggie Baird así lo ha contado en un reciente post de Instagram: «Uno de los momentos más conmovedores de todos los tiempos». Ella ha visto crecer en primera persona la conexión de su hija con Bieber: «Normalmente, no hay nada que podamos hacer. Les compramos discos y quizás alguna entrada para un concierto (o para la película del concierto en nuestro caso, porque no nos podíamos permitir un concierto de verdad». Un «sueño inimaginable» es la mejor forma de describir toda esta historia. Es magia absoluta.