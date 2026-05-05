Ralphie Choo, Silvana Estrada, Maria Arnal… gratis en Zaragoza

El ciclo Música al Raso regresa a Zaragoza en 2026 con su sexta edición, consolidado ya como una de las grandes citas culturales al aire libre de la ciudad. De acceso gratuito, el evento volverá a celebrarse en dos enclaves emblemáticos: la plaza San Bruno, del 29 al 31 de mayo, y el Jardín de Invierno, del 11 al 13 de junio, con un cartel que reúne nombre consolidados y emergentes.

El programa de este año sitúa como grandes protagonistas a artistas de referencia como Ralphie Choo, Silvana Estrada, Maria Arnal y Nortec: Bostich & Fussible. Junto a ellos, destacan propuestas actuales como Shego, Camellos, Cristian de Moret o Bewis de la Rosa, conocida por su propuesta de ‘Rap rural’.

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Uno de los pilares del festival sigue siendo su compromiso con la escena local. En esta edición, el talento aragonés tendrá una presencia destacada con artistas como Ixeya, L’Asia & Conscious Vibes Band, Aarón Jiménez “El Cherry” Trío y Lu Demie, reforzando la apuesta de Música al Raso por impulsar y proyectar a los artistas zaragozanos.

Viernes 29 mayo – 20:00 h (Plaza San Bruno)

Silvana Estrada

Ixeya

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Sábado 30 mayo – 20:00 h (Plaza San Bruno)

Cristian de Moret

Aarón Jiménez «El Cherry» Trío

Domingo 31 mayo – 12:00 h (Plaza San Bruno)

Bewis de la Rosa

L’Asia & Conscious Vibes Band

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Jueves 11 junio – 21:00 h (Jardín de Invierno)

Ralphie Choo

Lu Demie

Viernes 12 junio – 21:00 h (Jardín de Invierno)

Shego

Camellos

Sábado 13 junio – 21:30 h (Jardín de Invierno)

Maria Arnal

Nortec: Bostich + Fussible (Full Band)