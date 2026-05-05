Ralphie Choo, Silvana Estrada, Maria Arnal… gratis en Zaragoza

El ciclo Música al Raso regresa a Zaragoza en 2026 con su sexta edición, consolidado ya como una de las grandes citas culturales al aire libre de la ciudad. De acceso gratuito, el evento volverá a celebrarse en dos enclaves emblemáticos: la plaza San Bruno, del 29 al 31 de mayo, y el Jardín de Invierno, del 11 al 13 de junio, con un cartel que reúne nombre consolidados y emergentes.
El programa de este año sitúa como grandes protagonistas a artistas de referencia como Ralphie Choo, Silvana Estrada, Maria Arnal y Nortec: Bostich & Fussible. Junto a ellos, destacan propuestas actuales como Shego, Camellos, Cristian de Moret o Bewis de la Rosa, conocida por su propuesta de ‘Rap rural’.
Uno de los pilares del festival sigue siendo su compromiso con la escena local. En esta edición, el talento aragonés tendrá una presencia destacada con artistas como Ixeya, L’Asia & Conscious Vibes Band, Aarón Jiménez “El Cherry” Trío y Lu Demie, reforzando la apuesta de Música al Raso por impulsar y proyectar a los artistas zaragozanos.
Viernes 29 mayo – 20:00 h (Plaza San Bruno)
Silvana Estrada
Ixeya
Sábado 30 mayo – 20:00 h (Plaza San Bruno)
Cristian de Moret
Aarón Jiménez «El Cherry» Trío
Domingo 31 mayo – 12:00 h (Plaza San Bruno)
Bewis de la Rosa
L’Asia & Conscious Vibes Band
Jueves 11 junio – 21:00 h (Jardín de Invierno)
Ralphie Choo
Lu Demie
Viernes 12 junio – 21:00 h (Jardín de Invierno)
Shego
Camellos
Sábado 13 junio – 21:30 h (Jardín de Invierno)
Maria Arnal
Nortec: Bostich + Fussible (Full Band)