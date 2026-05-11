Más allá de PC Music, Namasenda mantiene la antorcha del hyperpop

Namasenda es una de las artistas que mantienen viva la llama creativa del hyperpop. Artista originalmente fichada por PC Music -antes de que el sello anunciara su parón-, la sueca Naomi Namasenda ha firmado temas explosivos como ‘Demonic’ o ‘Bad Love’ y ha colaborado con Oklou, La Zowi o Thy Slaughter, el dúo formado por A. G. Cook y Finn Keane, cuyo disco de 2023 anticipó el sonido que está marcando la nueva era de Charli xcx.

Acogida ahora en YEAR0001, sello que ha últimamente ha editado el enorme disco de Anna von Hausswolff, Namasenda acaba de publicar su segundo largo, ‘Limbo’, donde explora sonidos trance, eurodance y Latin club sin abandonar la pátina lustrosa habitual.

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Siguen equilibrando inmediatez pop y modernidad sonora sencillos como ‘Cola’ -con ritmos satinados de funk brasileño- o la envolvente ‘Madonna’, mientras ‘Bad Love’ es uno de los sencillos destacados, hasta el punto de que acaba de relanzarse con un remix de Nick León. Y como en el disco de otra sueca, Zara Larsson, puede que el remix sea mejor que el tema original.

Sin embargo, hoy no nos complicamos la vida y destacamos como Canción del Día el tema más popular de ‘Limbo’, ‘Miami Crest’.

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Precisamente el disco de León era un homenaje a Miami, aunque de la producción de ‘Limbo’ se ha encargado el colectivo Medium, también sueco. ‘Miami Crest’ toma de ‘A Tropical Entropy‘ (2025) su influencia del dembow con enfoque club y ravero, si bien quizá el diseño sonoro intenta menos captar la humedad de Miami y más llevarnos a una especie de ensoñación futurista. En cualquier caso, el gancho “Fake it, fake it, fake it, nah-ah-ah / I like the way you ah-ah-ah-are” resulta infalible.













