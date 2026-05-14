La revitalizante (y política) fiesta de Joshua Idehen es canela fina

Heavenly Recordings ha publicado esta primavera el excelente disco del británico de origen nigeriano Joshua Idehen, a quien conocimos como «poeta» gracias a Sons of Kemet. Ayudado por el músico y amigo Ludvig Parment (él dice que «Joshua es un grupo como Sade»), ha querido hacer un álbum que supere «el ciclo de malas noticias en el mundo» pero sin fingir que todo eso no está ahí.

Estamos ante un compendio de música de baile divertidísima y elegante, que recuerda a los Avalanches más espídicos o a los Disclosure más centrados. El álbum se llama ‘i know you’re hurting, everyone is hurting, everyone is trying, you have got to try’ y está lleno de singles excelentes. Se presenta esta noche de 14 de mayo en Razzmatazz 3 de Barcelona y mañana 15 de mayo en El Sol de Madrid. Hay descuentos para clientes de Fever.

- Publicidad -

El álbum se abre con una de esas pistas que ya lo esclarecen todo: ‘You Wanna Dance Or What?’. ‘Turn It Around’ y ‘This Is the Place’ están entre los «bangers» del álbum y después, ojo, la canción que se ha viralizado es un «spoken word» llamado ‘Mum Does the Washing’ en el que se reflexiona sobre machismo, socialismo, capitalismo, feudalismo o fascismo.

Entre las frases demoledoras de este tema que se fraguó como hilo de Twitter, atención: «mansplaining: tu madre hace la colada y le dices cómo se hace la colada, nunca has hecho la colada / matrimonios del mismo sexo, tu madre hace la colada (o lava los trapos sucios) / Patriarcado: tu madre no existe».

- Publicidad -

Para mentes cerradas al spoken word aunque sea tan subyugante, seleccionamos como Canción del Día ‘It Always Was’. Una eufórica grabación también con connotaciones políticas («Nací con alas y la respuesta está aquí») que cuenta con un videoclip con todo el buen «vibe». Joshua dedicaba el tema a sus amigos, madre e hija y animaba a seguir adelante: «si el mundo grita, cantaremos más fuerte».

La nota de prensa enviada por PIAS España esclarece que ‘It Always Was’ se inspira en los tiempos en que Joshua iba en un coche roto junto a su amigo Benji y no les dejaban entrar en ciertas discotecas al ser negros en el West End de Londres. Benji consiguió un trabajo, empezó a hablar de planes a 5 años y ambos concluyeron que «lo que tenga que ser para mí, me encontrará».



