LOW 2026 presenta cartel por días

El Low Festival ha anunciado la distribución por días de su edición de 2026, que se celebrará del 31 de julio al 2 de agosto en el Parque Antonio Soria de Torrevieja.

El viernes estará encabezado por Kasabian y contará también con actuaciones de Fangoria, Iván Ferreiro y León Benavente, además de Ginebras y Ladilla Rusa, entre otros.

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El sábado figuran como principales reclamos The Hives, Editors y Love of Lesbian, junto a otros proyectos como Ojete Calor, La Paloma o Besmaya. La programación incluye también una selección de DJs y propuestas electrónicas.

El domingo cerrarán el festival Dani Fernández, La Casa Azul y Sidonie, junto a otros artistas como Natalia Lacunza o Juventude.

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Las entradas de día salen a la venta el domingo a las 10 horas con precios desde 37,99 euros más gastos de distribución, y los abonos generales y VIP continúan disponibles en la web oficial.