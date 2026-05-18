Charli XCX y Lykke Li, top 10 en JENESAISPOP

Por iko
Charli XCX y Lykke Li protagonizan las entradas más fuertes de la semana en el top de JENESAISPOP, aunque lo hacen fuera de los puestos de cabeza. Estos continúan tomados por Madonna (33% de los votos y 27% con otro tema), Lady Gaga con Doechii (21%) y Martin (19%). Otras entradas interesantes son las de Tori Amos y KNEECAP.

Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 2 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter
2 6 1 4 I Feel So Free Madonna
3 3 1 5 Déjalo ir Martin
4 2 2 2 RUNWAY Lady Gaga, Doeccii
5 5 1 Rock Music Charli XCX
6 6 1 Happy Now Lykke Li
7 9 3 4 Ride Jessie Ware
8 4 1 17 Otro verano Martin
9 5 5 3 Low Rise Jeans Demi Lovato
10 7 7 3 KGB ADÉLA
11 10 11 2 Después de ti Karol G, Greg González
12 12 1 Gasoline Girls Tori Amos
13 13 5 4 drop dead Olivia Rodrigo
14 8 8 3 PINKY UP KATSEYE
15 29 1 28 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor
16 33 16 2 Golden Digitalism
17 14 14 2 Otros besos María José Llergo
18 18 1 Liars Tale KNEECAP
19 17 9 4 SHE DID IT AGAIN Tyla, Zara Larsson
20 26 1 13 Reliquia Rosalía
21 21 2 5 House Tour Sabrina Carpenter
22 16 14 3 Campos de Castilla para siempre Xoel López
23 12 12 2 Satisfied Honey Dijon
24 34 4 7 BRITTANY MURPHY Slayyyter
25 20 1 7 Click Clack Symphony RAYE, Hans Zimmer
26 30 5 5 Going Shopping The Strokes
27 15 11 3 Need for Speed Kim Petras
28 32 6 6 Lonely Fcukers
29 23 5 67 M.A.P.S. Amaia
30 35 3 12 Dying for You Charli XCX
31 32 1 STORM II GENER8ION, Yung Lean
32 33 1 EN LO TOTAL Lori Meyers
33 28 16 6 Choque Bad Gyal, Chencho Corleone
34 31 4 6 Get Go Arlo Parks
35 11 11 2 TERTÚLIA Fillas de Cassandra
36 22 21 4 Cruel World Holly Humberstone
37 27 10 4 EVERYTHING M.I.A.
38 39 4 11 Vogue Nebulossa
39 39 1 Avalanche Grace Ives
40 40 4 10 American Girls Harry Styles
Candidato Canción Artista
I’m your girl right? Tove Lo
Miami Crest Namasenda
It Always Was Joshua Idehen
Mi catedral Triángulo de Amor Bizarro
Together The Avalanches, Nikki Nair, Jessy Lanza
Venus in the Zinnia Aldous Harding
Upside Down Natalie Imbruglia
Pale Song Dove Ellis
You Say I Love You Quiet Light
Home to Us Paul McCartney, Ringo Starr

