Charli XCX y Lykke Li, top 10 en JENESAISPOP

Charli XCX y Lykke Li protagonizan las entradas más fuertes de la semana en el top de JENESAISPOP, aunque lo hacen fuera de los puestos de cabeza. Estos continúan tomados por Madonna (33% de los votos y 27% con otro tema), Lady Gaga con Doechii (21%) y Martin (19%). Otras entradas interesantes son las de Tori Amos y KNEECAP.
Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|1
|1
|2
|Bring Your Love
|Madonna, Sabrina Carpenter
|2
|6
|1
|4
|I Feel So Free
|Madonna
|3
|3
|1
|5
|Déjalo ir
|Martin
|4
|2
|2
|2
|RUNWAY
|Lady Gaga, Doeccii
|5
|–
|5
|1
|Rock Music
|Charli XCX
|6
|–
|6
|1
|Happy Now
|Lykke Li
|7
|9
|3
|4
|Ride
|Jessie Ware
|8
|4
|1
|17
|Otro verano
|Martin
|9
|5
|5
|3
|Low Rise Jeans
|Demi Lovato
|10
|7
|7
|3
|KGB
|ADÉLA
|11
|10
|11
|2
|Después de ti
|Karol G, Greg González
|12
|–
|12
|1
|Gasoline Girls
|Tori Amos
|13
|13
|5
|4
|drop dead
|Olivia Rodrigo
|14
|8
|8
|3
|PINKY UP
|KATSEYE
|15
|29
|1
|28
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|16
|33
|16
|2
|Golden
|Digitalism
|17
|14
|14
|2
|Otros besos
|María José Llergo
|18
|–
|18
|1
|Liars Tale
|KNEECAP
|19
|17
|9
|4
|SHE DID IT AGAIN
|Tyla, Zara Larsson
|20
|26
|1
|13
|Reliquia
|Rosalía
|21
|21
|2
|5
|House Tour
|Sabrina Carpenter
|22
|16
|14
|3
|Campos de Castilla para siempre
|Xoel López
|23
|12
|12
|2
|Satisfied
|Honey Dijon
|24
|34
|4
|7
|BRITTANY MURPHY
|Slayyyter
|25
|20
|1
|7
|Click Clack Symphony
|RAYE, Hans Zimmer
|26
|30
|5
|5
|Going Shopping
|The Strokes
|27
|15
|11
|3
|Need for Speed
|Kim Petras
|28
|32
|6
|6
|Lonely
|Fcukers
|29
|23
|5
|67
|M.A.P.S.
|Amaia
|30
|35
|3
|12
|Dying for You
|Charli XCX
|31
|–
|32
|1
|STORM II
|GENER8ION, Yung Lean
|32
|–
|33
|1
|EN LO TOTAL
|Lori Meyers
|33
|28
|16
|6
|Choque
|Bad Gyal, Chencho Corleone
|34
|31
|4
|6
|Get Go
|Arlo Parks
|35
|11
|11
|2
|TERTÚLIA
|Fillas de Cassandra
|36
|22
|21
|4
|Cruel World
|Holly Humberstone
|37
|27
|10
|4
|EVERYTHING
|M.I.A.
|38
|39
|4
|11
|Vogue
|Nebulossa
|39
|–
|39
|1
|Avalanche
|Grace Ives
|40
|40
|4
|10
|American Girls
|Harry Styles
|Candidato
|Canción
|Artista
|–
|I’m your girl right?
|Tove Lo
|–
|Miami Crest
|Namasenda
|–
|It Always Was
|Joshua Idehen
|–
|Mi catedral
|Triángulo de Amor Bizarro
|–
|Together
|The Avalanches, Nikki Nair, Jessy Lanza
|–
|Venus in the Zinnia
|Aldous Harding
|–
|Upside Down
|Natalie Imbruglia
|–
|Pale Song
|Dove Ellis
|–
|You Say I Love You
|Quiet Light
|–
|Home to Us
|Paul McCartney, Ringo Starr
