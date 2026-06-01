M.I.A. denuncia a Kid Cudi por echarla de su gira

Ha pasado un mes desde que Kid Cudi echase de su gira a M.I.A. por una serie de «comentarios ofensivos» que la artista incluyó en sus conciertos y que provocaron «una avalancha de mensajes de fans molestos por sus discursos». Ahora, la artista ha presentado una denuncia contra el rapero por ruptura de contrato.
M.I.A. acusa a Kid Cudi de saber de antemano sus creencias y reputación política antes de contratarla como telonera en su nuevo tour. Esto causó una «interferencia intencional con las relaciones contractuales» que hizo que «Live Nation rompiese su contrato». M.I.A. alega que esto hizo que no se abonase la garantía inicial de 2,8 millones de dólares.
Al empezar a leer el documento, recogido por Pitchfork, se acusa al rapero de que «M.I.A. fue eliminada para generar publicidad para la gira, que ha tenido dificultades con la venta de entradas». La demanda establece que la artista tenía «permitido decir lo que quisiese en el escenario» y que «hace responsable a Kid Cudi por la destrucción de sus derechos contractuales, oportunidades de negocio y reputación».
Además de la suma garantizada inicialmente, M.I.A. pide 75.000 dólares en daños compensatorios y la cobertura de sus costes y tarifas de sus abogados, además de un juicio ante jurado.