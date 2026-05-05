Kid Cudi echa a M.I.A. de su gira por «comentarios ofensivos»

La gira norteamericana de Kid Cudi estaba contando con M.I.A. como telonera en algunos conciertos, pero esto ya no será así. El rapero ha comunicado su decisión de despedir a M.I.A. de la gira, alegando “comentarios ofensivos” hechos por la artista británica hacia sus fans.

“Después de los últimos conciertos, he recibido una avalancha de mensajes de fans molestos por sus discursos”, ha escrito Cudi en una story de Instagram. “Esto, para mí, es muy decepcionante y no voy a tener a alguien en mi gira haciendo comentarios ofensivos que molesten a mi base de fans”.

- Publicidad -

Entre esos comentarios expresados por M.I.A. durante su concierto del sábado en Dallas, Texas, la artista introduce su tema ‘ILLYGAL’ bromeando sobre la situación legal de los asistentes: “No puedo hacer ‘Illygal’, aunque algunos de vosotros en el público puede que lo seáis”. Tras esta frase, que provocó abucheos inmediatos, la artista aclara que la mayoría de su equipo no había podido acudir al concierto por no haber obtenido sus visados a tiempo.

M.I.A. ha respondido a la decisión de Kid Cudi escribiendo en mayúsculas que es “obra de Satán”, y ha recordado que el tema de la inmigración ha formado parte de su creación artística desde el principio de su carrera: «Escribí ‘Borders, ‘ILLYGAL’ y ‘Paper Planes’ antes de que pensaras que los derechos de los inmigrantes eran algo “cool”. He tenido estas batallas yo sola, sin la ayuda de millones de fans apoyándome. No necesito esta era de activismo de postureo para que de repente se borre toda una vida que he vivido. Jesús fue un inmigrante y un rebelde».

- Publicidad -

En otro mensaje publicado en X, M.I.A. recuerda que, como ciudadana británica, ella no puede votar en Estados Unidos, aunque durante el concierto de Kid Cudi se describa como «republicana».

M.I.A. sugiere que la decisión de Cudi equivale a un acto de censura y predice que los “artistas han muerto” y que los “entertainers serán reemplazados por robots”.