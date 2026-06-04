Los Punsetes entregan estribillazo para ‘Una persona triste’

Tras cuatro años de espera, Los Punsetes anuncian su regreso con ‘Una persona triste’, primer single de un nuevo álbum producido junto a Paco Loco. La nota de prensa define la canción como “un punto y aparte trágicamente sosegado para una carrera de cinismo y mordacidad sin tregua” y habla de “la huida hacia delante de alguien derrotado por la vida”.

La letra retrata a un personaje atrapado entre la resignación y el fracaso cotidiano, mientras la banda despliega uno de esos desarrollos imprevisibles marca de la casa, entre órganos surf y afilados riffs de thrash metal que se «amontonan en una bola de nieve».

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El estribillo es automáticamente uno de los mejores de su carrera. “Hay un camino que lleva a una pendiente muy potente” y después la repetición de «y evidencia que estás hecho de deshechos / hecho de desechos» construyen un tema con madera de himno instantáneo… como los mejores estribillos de Carolina Durante. Una comparación que cobra sentido ahora que la banda de Diego Ibáñez vuelve a ejercer de telonera de Los Punsetes, cerrando el círculo: Carolina Durante empezó precisamente abriendo para ellos.

