Las «mariposas» de Icona Pop, de «cintura para abajo»

Icona Pop publican un nuevo álbum llamado ‘Ritual’ de 10 canciones el próximo 14 de agosto. De momento han ido adelantando temas como el corte titular junto a Daya -un extraño track entre lo espiritual y lo espacial- y ‘Dance to This’.

Menos sofisticado y machacón que este, pero más efectivo, el tercer single suena muy decidido y es nuestra Canción del Día hoy. ‘Butterfly Feelings’ huye de comparaciones con su hit ‘I Love It’ para decantarse en verdad por un synth-pop primo hermano de alguna base de Eurythmics.

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Caroline Hjelt y Aino Jawo muestran que pueden seguir creando «mariposas» en el estómago como en sus tiempos de mayor frescura. En esta canción dicen que, pese a lo que se «mienten a sí mismas», continúan deseando a esa persona. Da igual que lo nieguen. La canción se vuelve especialmente sexy cuando repite, de manera muy concreta: «te quiero de cintura para abajo, vamos a mi casa». Aunque sea imposible igualar viejos hits, Icona Pop siguen entregando canciones que molan.

