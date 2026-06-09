Ariana Grande suma 10º número 1… y rompe con Ethan Slater

Ariana Grande está de actualidad por motivos tanto profesionales como personales. Por un lado, ya liberada de toda obligación contractual en torno a ‘Wicked‘, Grande ha vuelto a los escenarios al iniciar la gira de ‘eternal sunshine’ en Estados Unidos. Vídeos subidos a YouTube muestran a la cantante siendo «abducida» durante el show, como en la portada de la edición deluxe de su último disco, siendo elevada mediante cuerdas hacia un agujero.

Además, el nuevo single de Grande, ‘hate that I made you love me’, acaba de convertirse en el décimo número 1 de la artista en Estados Unidos. Con este logro, Ariana iguala a Janet Jackson, Stevie Wonder y Bruno Mars en número de singles que han alcanzado el primer puesto en el país. La canción, que también ha sido número 1 en Reino Unido, debuta de forma más discreta en España, donde entra en el puesto 31 (comentaremos esta lista en una noticia aparte).

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Así queda la lista de números 1 de Grande en Estados Unidos:

• hate that i made you love me

• We Can’t Be Friends (Wait For Your Love)

• Yes, And?

• Die For You

• Save Your Tears

• Positions

• Rain On Me

• Stuck With U

• 7 Rings

• Thank U, Next

Por otro lado, TMZ y People confirman que Grande y el actor Ethan Slater rompieron «hace meses», si bien la separación se produjo de manera «amistosa» y ambos mantienen una buena relación. Fuentes cercanas a la cantante también afirman que su inminente álbum, ‘Petal’, «no trata sobre Slater ni sobre la ruptura».