Festival•B cierra cartel con Guitarrica, Natalia Lacunza y RALY

El Festival•B ha completado el cartel de su duodécima edición con las últimas confirmaciones de Guitarricadelafuente, Natalia Lacunza y Raly, que se suman a una programación que ya contaba con el resto de nombres previamente anunciados.

La cita tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de septiembre en el Parc del Fòrum de Barcelona y reunirá a más de treinta artistas en una propuesta centrada en la música alternativa, urbana y emergente del panorama estatal.

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Entre los nombres ya confirmados figuran nombres tan destacados del pop nacional actual como Rusowsky, Maria Arnal, Yung Beef o Cupido, además de Mushka, mvrk, D. Valentino, Rebe, La Plazuela, Sanguijuelas del Guadiana o Claudio Montana, entre otros.

El festival refuerza así una programación que apuesta por la diversidad de estilos y la convivencia entre escenas, con una de sus ediciones más amplias hasta la fecha.

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Los abonos de tres días y las entradas de día ya están disponibles a través de la web oficial del festival en fstvlb.com.