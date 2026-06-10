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Ariana, PinkPantheress, Judeline… en el top 40 de JNSP

iko
Por iko

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Ariana, PinkPantheress, Judeline… en el top 40 de JNSP

Por iko
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Madonna se sustituye a sí misma en el top 1 de JNSP, pues ‘I Feel So Free’ recibe el 34% de los votos en Instagram, frente al 33% de ‘Bring Your Love’. La entrada más fuerte es la de Ariana Grande en el top 3, seguida de PinkPantheress. Judeline y Lola Young quedan a las puertas del top 10, mientras Anni B Sweet y Jungle entran al top 20.

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Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 4 1 7 I Feel So Free Madonna
2 1 1 5 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter
3 3 1 hate that i made you love me Ariana Grande
3 4 3 3 I'm your girl right? Tove Lo
5 2 2 2 SS26 Charli XCX
6 12 6 2 ORIGAMI! Kesha
7 7 1 Girl Like Me PinkPantheress
8 7 7 2 the cure Olivia Rodrigo
9 8 4 4 Happy Now Lykke Li
10 11 2 5 RUNWAY Lady Gaga, Doeccii
11 11 1 pequeñita! Judeline
12 12 1 From Down Here Lola Young
13 6 6 3 Mi catedral Triángulo de Amor Bizarro
14 3 1 8 Déjalo ir Martin
15 20 15 3 Upside Down Natalie Imbruglia
16 13 13 2 La línea Julieta Venegas, Yahritza y su esencia
17 17 1 Adiós con alegría Anni B Sweet
18 9 3 4 Rock Music Charli XCX
19 15 3 7 Ride Jessie Ware
20 20 1 The Wave Jungle
21 32 12 4 Gasoline Girls Tori Amos
22 10 1 20 Otro verano Martin
23 27 1 16 Reliquia Rosalía
24 14 14 5 Otros besos María José Llergo
25 18 5 6 Low Rise Jeans Demi Lovato
26 30 1 31 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor
27 16 5 7 drop dead Olivia Rodrigo
28 23 23 2 What's Done Is Done Jorja Smith
29 33 7 6 KGB ADÉLA
30 21 14 3 Together The Avalanches, Nikki Nair, Jessy Lanza
31 22 22 2 Odio la música Cariño
32 32 1 Yo quiero enamorarme de ti La Estrella de David
33 33 1 Handle Ravyn Lenae
34 36 11 6 Need for Speed Kim Petras
35 39 9 7 SHE DID IT AGAIN Tyla, Zara Larsson
36 29 29 2 EsoEsArte Blanco Palamera
37 37 1 BIG DOG Genesis Owusu
38 28 11 5 Después de ti Karol G, Greg González
39 31 3 15 Dying for You Charli XCX
40 35 8 6 PINKY UP KATSEYE
Candidato Canción Artista
Bar Manolo SVSTO
Caravaggio Dellafuente
I Knew It, I Knew You Taylor Swift
For You Requin Chagrin
Butterfly Feelings Icona Pop
UNA PERSONA TRISTE Los Punsetes
What Could Possibly Go Wrong Melanie C
Days We Left Behind Paul McCartney
Prophecy Boards of Canada
#DIFERENTE arrecíO

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