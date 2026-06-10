Ariana, PinkPantheress, Judeline… en el top 40 de JNSP

Madonna se sustituye a sí misma en el top 1 de JNSP, pues ‘I Feel So Free’ recibe el 34% de los votos en Instagram, frente al 33% de ‘Bring Your Love’. La entrada más fuerte es la de Ariana Grande en el top 3, seguida de PinkPantheress. Judeline y Lola Young quedan a las puertas del top 10, mientras Anni B Sweet y Jungle entran al top 20.
Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|4
|1
|7
|I Feel So Free
|Madonna
|2
|1
|1
|5
|Bring Your Love
|Madonna, Sabrina Carpenter
|3
|–
|3
|1
|hate that i made you love me
|Ariana Grande
|3
|4
|3
|3
|I'm your girl right?
|Tove Lo
|5
|2
|2
|2
|SS26
|Charli XCX
|6
|12
|6
|2
|ORIGAMI!
|Kesha
|7
|–
|7
|1
|Girl Like Me
|PinkPantheress
|8
|7
|7
|2
|the cure
|Olivia Rodrigo
|9
|8
|4
|4
|Happy Now
|Lykke Li
|10
|11
|2
|5
|RUNWAY
|Lady Gaga, Doeccii
|11
|–
|11
|1
|pequeñita!
|Judeline
|12
|–
|12
|1
|From Down Here
|Lola Young
|13
|6
|6
|3
|Mi catedral
|Triángulo de Amor Bizarro
|14
|3
|1
|8
|Déjalo ir
|Martin
|15
|20
|15
|3
|Upside Down
|Natalie Imbruglia
|16
|13
|13
|2
|La línea
|Julieta Venegas, Yahritza y su esencia
|17
|–
|17
|1
|Adiós con alegría
|Anni B Sweet
|18
|9
|3
|4
|Rock Music
|Charli XCX
|19
|15
|3
|7
|Ride
|Jessie Ware
|20
|–
|20
|1
|The Wave
|Jungle
|21
|32
|12
|4
|Gasoline Girls
|Tori Amos
|22
|10
|1
|20
|Otro verano
|Martin
|23
|27
|1
|16
|Reliquia
|Rosalía
|24
|14
|14
|5
|Otros besos
|María José Llergo
|25
|18
|5
|6
|Low Rise Jeans
|Demi Lovato
|26
|30
|1
|31
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|27
|16
|5
|7
|drop dead
|Olivia Rodrigo
|28
|23
|23
|2
|What's Done Is Done
|Jorja Smith
|29
|33
|7
|6
|KGB
|ADÉLA
|30
|21
|14
|3
|Together
|The Avalanches, Nikki Nair, Jessy Lanza
|31
|22
|22
|2
|Odio la música
|Cariño
|32
|–
|32
|1
|Yo quiero enamorarme de ti
|La Estrella de David
|33
|–
|33
|1
|Handle
|Ravyn Lenae
|34
|36
|11
|6
|Need for Speed
|Kim Petras
|35
|39
|9
|7
|SHE DID IT AGAIN
|Tyla, Zara Larsson
|36
|29
|29
|2
|EsoEsArte
|Blanco Palamera
|37
|–
|37
|1
|BIG DOG
|Genesis Owusu
|38
|28
|11
|5
|Después de ti
|Karol G, Greg González
|39
|31
|3
|15
|Dying for You
|Charli XCX
|40
|35
|8
|6
|PINKY UP
|KATSEYE
|Candidato
|Canción
|Artista
|–
|Bar Manolo
|SVSTO
|–
|Caravaggio
|Dellafuente
|–
|I Knew It, I Knew You
|Taylor Swift
|–
|For You
|Requin Chagrin
|–
|Butterfly Feelings
|Icona Pop
|–
|UNA PERSONA TRISTE
|Los Punsetes
|–
|What Could Possibly Go Wrong
|Melanie C
|–
|Days We Left Behind
|Paul McCartney
|–
|Prophecy
|Boards of Canada
|–
|#DIFERENTE
|arrecíO