Jack White, mejor rockero que artista conceptual, vuelve

Jack White ha vuelto a poner en preventa su nuevo disco sin anunciarlo previamente. Su séptimo álbum en solitario, ‘Frozen Charlotte’, se pondrá a la venta el 10 de julio, aunque no hay anuncio oficial ni campaña previa. White sigue moviéndose por la industria como si internet no existiera.

Siguiendo la línea de ‘No Name‘, su disco de hace dos temporadas, ‘Frozen Charlotte’ se ha ido dejando caer casi a escondidas, y no viene solo: ya se ha publicado un nuevo tema, ‘Dollar Bill’, que se suma a los singles anteriores ‘G.O.D. and the Broken Ribs’ y ‘Derecho Demonico’.

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‘Dollar Bill’ se debate entre una calma tensa y explosiones de energía eléctrica que irrumpen como un cortocircuito, mientras la letra parece girar en torno a la relación entre deseo, poder y dinero. Una de sus líneas lo deja claro: “She did it for the love / And a dollar, a dollar bill”. Musicalmente, White entrega otro competente tema de rock ‘n roll clásico, interesante por su dinamismo.

Según la descripción del propio producto en la web del sello, el álbum reúne 13 canciones grabadas en Nashville con la banda habitual del músico -Patrick Keeler, Dominic Davis y Bobby Emmett- y promete una mezcla de rock crudo, blues abrasivo y urgencia caótica marca de la casa.

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Mientras tanto, el ex-White Stripes sigue con varios proyectos en paralelo: además de una gira que lo llevará por Europa, Reino Unido y Estados Unidos, presenta una exposición artística en Londres. Aunque las críticas no acompañan: The Guardian le ha dado 1 estrella y la ha calificado de infantil e «inviable».





