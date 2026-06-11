Alessia Cara se venga de Tiny Desk con su propio Giant Desk

Alessia Cara ha hecho limonada. Después de ser rechazada en varias ocasiones para protagonizar el famoso formato de NPR, la artista canadiense ha decidido hacer su propio concierto casero. Lo ha titulado Giant Desk.

«Tiny Desk se ha negado a tenerme en el programa muchas, muchas veces, así que decidí hacer mi propio programa. Tiny Desk, mi mesa es más grande que la vuestra», dice Cara al principio el vídeo. Esta ha replicado hasta la marca de agua de NPR que aparece en todos sus vídeos. Claro, ahora lo que pone es «CARA».

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El set comienza con una dulce versión de ‘Middle Ground’, del disco ‘In The Meantime’, y continúa con una versión minimalista de ‘I’m In Trouble’, sacada del último disco en directo de la artista. Desde luego, lo que demuestra Alessia Cara con este movimiento, además de una gran creatividad, es que podría haber tenido un hueco perfectamente en el formato de NPR. Estas versiones en directo son más que respetables.